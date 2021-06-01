Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 июня 2021 года: рекордно низкое число новых зараженных, а ученые предупреждают о «COVID-26 и COVID-32»

В Беларуси последняя статистика радует, но масочный режим еще действует Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот и лето пришло - но снова мир будет переживать его вместе с коронавирусом и карантинными ограничениями. Правда, пандемия угасает, и во многих странах постепенно снимают запреты. Но не везде. Например, во Вьетнаме наоборот - Международный аэропорт в Ханое перестанет принимать международные рейсы с 1 июня из-за новой вспышки COVID-19 в стране. А в Малайзии закрывают торговые центры и ограничивают передвижение из-за коронавируса.

Что касается Беларуси, последняя статистика радует. По данным, опубликованным Минздравом 31 мая, за сутки в стране зарегистрировали всего 632 случая COVID-19 - это минимум после 10 марта. Количество суточных заражений существенно снизилось, однако стоит учитывать, что накануне были выходные, и тестов обработали меньше. Общее количество заболевших коронавирусом за все время распространения инфекции в республике составило 394 439 человек, из них выздоровели 385 382 пациента (+449 за сутки).

Уровень смертности, по данным Минздрава, сохраняется в относительно статичных рамках: снова сообщается о 10 летальных случаях пациентов с ковидом. За все время пандемии в Беларуси умерли, официально, 2851 человек.

В Беларуси уже выздоровели 385 382 пациента Фото: Павел МАРТИНЧИК

В то же время ученых настораживает общемировая тенденция. Специалисты хотят докопаться до сути, иначе планету ждут новые пандемии. О необходимости детального выяснения обстоятельств начала COVID-19 и о новых угрозах человечеству эксперты-микробиологи рассказали в эфире телеканала NBC. По их мнению, необходимо окончательно выяснить причины начала последней пандемии, чтобы избежать ее повторения в будущем.

- Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32, - уверен американский эксперт.

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