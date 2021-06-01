Кто такой Степан Латыпов с Площади перемен в Минске, который пытался совершить самоубийство в суде

Степана Латыпова обвиняют по трем статьям УК. Фото: соцсети

Минчанин Степан Латыпов был задержан 15 сентября во дворе своего дома по улице Червякова, на так называемой Площади перемен во дворе дома на Сморговском тракте Минска. В тот день Степан попросил неизвестных мужчин в масках представиться и показать документы. Латыпова задержали, а в его квартире провели обыск.

Степана Латыпова доставили в изолятор на Окрестина, позже стало известно, что он подозреваемый по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК).

Через несколько дней после его задержания на государственных телеканалах вышел сюжет, в котором было сказано, что предприниматель Латыпов по серым схемам завозил в страну ядовитые вещества и планировал использовать их «во время массовых беспорядков».

Степан Латыпов – директор предприятия «Беларбо», которое занимается лечением деревьев, их вырубкой в труднодоступных местах, кронированием.

- С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов, - заявлял в сюжете на телеканале «Беларусь 1» оперативный сотрудник ГУБОпиК МВД. - В частности, вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы "зашлись блевотиной".

Обвиняют по трем статьям: сопротивление милиции, организация массовых беспорядков и мошенничество

В апреле Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела Степана Латыпова. Его обвиняют по трем статьям – ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка), ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В сообщении СК сказано, что Степан Латыпов, будучи директором фирмы «Беларбо», вводил в заблуждение клиентов: брал заказы по химической обработке борщевика дорогим средством, но при этом использовал более дешевое и несертифицированное вещество.

В СК считают, что от этих действий Степана Латыпова пострадали 16 юридических лиц, обвиняемый завладел их деньгами на сумму больше 123 тысяч рублей.

В материалах дела сказано, что Степан Латыпов объединил вокруг себя группу людей для совместного участия в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. Он создал Telegram-чат, в котором призывал его участников создать дворовое сообщество для публичного выражения своих политических взглядов, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе, на обострение напряженности в обществе. Латыпов, сказано в деле, создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов.

А 15 сентября, утверждает ведомство, Степан Латыпов оказал сопротивление сотрудникам милиции, вел себя вызывающе и агрессивно.

В суде Степан Латыпов проткнул себе горло

1 июня в суде Советского района Минска началось рассмотрение дела Степана Латыпова. Потерпевшими по делу проходят милиционеры. Сотрудник Центрального РУВД Василий Рогов рассказал на процессе, что 15 сентября коммунальники попросили милицию о помощи: нужно было закрасить стену на Червякова, а именно надписи политического содержания.

- Мы подошли, должны были поговорить с людьми. Попросили помощи у соседнего отряда из-за большого количества людей. Люди не разошлись, а первым стоял Латыпов, - передает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Вясна». – Попробовали их убрать от стены, пришлось применить силу. Люди не давали его отвести к служебной машине, мы положили его на землю. Люди начали собираться и кричать, а после пары минут подъехали еще сотрудники. Когда его несли, схватился за замок руками, крутился.

Латыпова задерживали и несли в машину четыре человека. При этом, говорит милиционер, обвиняемый вырывался и ударил Рогова в голову, но телесных повреждений не нанес.

После допроса милиционера Степан Латыпов спросил у него:

- Потерпевший, вы только что сказали, что я вас ударил ногой в лицо. Посмотрите на меня. У вас был характерный отек на лице, как у меня?

Василий Рогов ответил отрицательно.

Еще два милиционера в суде заявили, что физических повреждений во время задержания не получили, были только моральные неудобства из-за видео, которое появилось в интернете.

После перерыва в суде Степан Латыпов стал на скамейку и воткнул себе в горло предмет, похожий на ручку, после чего упал и начал резать руки.

– ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей, – сообщил он перед этим. Степан сказал, что ему устроили "пресс-хату" на протяжении 51 дня. Обращаясь к отцу, который был в суде, он сказал ему, то тот будет следующим, передает телеграм-канал «Нашай нівы».

Открыть клетку сразу не могли, потому что у конвоя не было ключей. Когда попасть в нее удалось, Латыпов уже потерял сознание. Его в таком состоянии вынесли из здания суда врачи и милиция.