В Беларуси впервые запустили уникальный трекер удовольствий

На специально созданном ресурсе - timefor.danissimo.by - собран список приятных занятий на 21 день. Послушать звук своего голоса и написать письмо самому себе, помечтать в компании облаков и дотронуться до листка дерева - эти и другие задания ежедневно будет отправлять вам в мессенджер специальный бот, задача которого - научить вас подмечать моменты удовольствия в своей жизни.

В невероятном темпе современной жизни и бесконечном информационном потоке мы загружаем свои календари важными и срочными делами, но забываем бронировать время для маленьких радостей и теряем ресурс. Но многие успешные люди и компании утверждают, что тайм-менеджмент - это не про наполнение календаря максимальным количеством сверхзадач, а про их верное распределение, с акцентом на личные желания и удовольствия. С помощью трекера удовольствий от Даниссимо вы научитесь планировать отдых и сделаете момент удовольствия ежедневной привычкой.

Как это работает?

На сайте вы найдете чат-бота (для Viber или Telegram), который в течение 21 дня ежедневно будет отправлять на телефон задания для удовольствия: послушай шум волн; помечтай; спроси у себя, что на самом деле тебя радует… Задания можно выполнить либо пропустить. Для того, чтобы бот подобрал оптимальные задания, общение с ним начнется с небольшого авторского теста.

- В ежедневной суете мы совершенно не замечаем те моменты удовольствия, которые могли бы ощутить. А ведь это нам жизненно необходимо! Мы хотим, чтобы запуск такого марафона маленьких радостей помог найти ту «оптимальную норму» удовольствий, которая необходима каждому человеку. А люди более осознанно и серьезно отнеслись к этому вопросу”, - говорят представители бренда.

Запуск марафона удовольствий поддержали известные блогеры

Первыми пользователями трекера удовольствий стали известные белорусские блогеры Алина Вавилова, Катерина Раецкая и Ольга Никифорова.

В небольшом мотивационном ролике девушки делятся своими реальными историями, как они в режиме многозадачности соблюдают work-life balance и получают свои моменты удовольствия. В поддержку идеи Даниссимо прошёл челлендж в социальных сетях лидеров мнений, чтобы привить обществу привычку получать удовольствие от жизни.

Не нужно считать удовольствия, будто у них есть лимит. Начни говорить себе «да» каждый раз, когда хочется! Ведь ты можешь позволить себе больше приятных моментов вместе с трекером удовольствий, которым можно начинать пользоваться прямо сейчас по ссылке timefor.danissimo.by.