«Твори добро с Gillette»: сеть магазинов «Остров чистоты» впервые проводит благотворительную акцию в поддержку детского хосписа

День защиты детей, который приходится на первый день лета, - один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Для нас, взрослых, этот день - напоминание о том, что наши дети имеют право на достойную жизнь, на свободу мнения, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия. Но больше всего в нашей помощи и защите нуждаются те, кто столкнулся с бедой - с болезнью, которая в любой момент может отнять жизнь.

1 июня, в Международный день защиты детей, в сети магазинов «Остров чистоты» впервые стартует акция «Твори добро с Gillette». Она направлена на поддержку Белорусского детского хосписа, который оказывает бесплатную паллиативную помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелой инвалидностью или неизлечимыми болезнями. Принять участие в акции и помочь подопечным детского хосписа может каждый - достаточно приобрести любой товар Gillette в сети магазинов «Остров чистоты» с 1 по 30 июня. 5% от каждой покупки отправятся в благотворительный фонд.

Белорусский детский хоспис - это некоммерческая неправительственная организация, и это огромная помощь семьям, которые хотят, чтобы в жизни их ребенка, которому поставили страшный диагноз, были не только капельницы и врачи, а чтобы было самое настоящее детство, с праздниками, играми и друзьями. Миссия хосписа - улучшить качество жизни каждого неизлечимо больного ребенка в стране, исполнить его мечты, дать передышку родителям и поддержать их.

К слову, Белорусский детский хоспис - это не только медицинская помощь. Здесь организовывают летние лагеря, небольшие путешествия и творческие встречи для ребят с инвалидностью. Особый проект - исполнение заветных желаний больных детей.

Давайте поможем исполнить эти желания и сделаем жизнь подопечных хосписа легче и интереснее. Творить добро с Gillette и «Островом чистоты» не так уж сложно. Подробности на сайте ostrov-chistoty.by