В эфире VOKA — «Автопанорама» c большим тест-драйвом Kia Rio X

Все десять эпизодов посвящены новинкам белорусского рынка автомобилей. Героем второго выпуска стал Kia Rio X.

Передачи, посвященные автомобилям и их обзорам, пользуются неизменным зрительским интересом: благодаря им можно получить не только представление о самых важных событиях на автомобильном рынке, но и хотя бы виртуально оказаться за рулем той или иной актуальной модели. Шоу «Автопанорама» на VOKA дает еще больше: возможность руками экспертов заглянуть под капот и под днище, устроить экзамен на выживание даже в самых сложных условиях, а в итоге получить аргументированную и взвешенную оценку всех плюсов и минусов. Вот почему эта передача на протяжении всех сезонов остается одним из лидеров в рейтинге самого популярного контента на VOKA. И новый сезон — не исключение. Обзор самых интересных автопремьер продолжился рассказом о Kia Rio X.

Когда-то эта модель была известна как Kia Rio X-Line. Но после недавнего обновления автомобиль получил не только измененный облик и (возможности), но и новое имя. Рассказываем, что изменилось в новинке — и как ее оценили эксперты популярного шоу.

За что ведущая Мария Вашкевич готова поставить памятник дизайнерам обновленной версии заслужившего народную любовь кросс-хэтча, а за что, по ее собственному выражению, оторвать руки? Для чего найдется место в багажнике Kia Rio X — и справедливо ли его упрекают в недостаточном объеме? Сколько «лайков» тест-пилот «Автопанорамы» поставит автомобилю за безопасность — и чем именно конструкторы их заслужили? Ведущие и эксперты передачи подробно изучили все изменения и рассказали о них зрителям.

Смотреть новые выпуски шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв» можно по пятницам в 17:00. Все серии этого и предыдущих сезонов доступны пользователям VOKA в любое удобное время. Просмотр возможен на сайте voka.tv, в приложении VOKA на мобильных устройствах или Smart TV бесплатно после авторизации.