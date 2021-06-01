Центр Минска и Гомеля, станции метро и гранитный карьер: стало известно, где в Беларуси появилась 5G-сеть

Центр Минска и Гомеля, станции метро и гранитный карьер: оператор BeCloud рассказал, где в Минске появилась 5G-сеть.

Инфраструктурный оператор Беларуси beCloud продолжает тестирование новейшей сети пятого поколения 5G. Первый тестовый «кусок» сеть в диапазоне 3,5 ГГц развернули два года назад на испытательном полигоне «БелАЗ» в Жодино. Задача сети – дистанционное управление карьерными самосвалами. Корреспонденту «Комсомолки» тогда впервые среди журналистов удалось дистанционно порулить настоящим «Белазом». Постепенно 5G-сеть развивается, оператор тестирует новые диапазоны: 2,6 и 3,5 ГГц.

- На первом этапе тестирования в мае—декабре 2020 года было развернуто несколько фрагментов сети 5G: в Минске – например, в районе «Минск-арены», в Гомеле, а также в месторождении «Ситницкое» - это в Лунинецком районе, там добывают гранит, и сеть нужна для обеспечения работы роботизированной карьерной техники, - рассказали «Комсомолке» представители оператора BeCloud.

Сеть 5G в районе "Минск-Арены".

В начале года новый тестовый участок заработал в помещениях Национального аэропорта. Сейчас beCloud начал тестирование 5G для обеспечения работы дистанционно управляемой сельхозтехники. В ближайшее время сеть 5G оператора появится также на отдельных станциях и перегонах Минского метрополитена.

- После принятия регулятором решения о модели развертывания сети и выделяемых частотах мы готовы начать коммерческую эксплуатацию 5G в стране, - заявил зам директора «Белорусских облачных технологий Михаил Дука. В этот момент, как ожидается, 5G-связь станет доступна простым пользователям.

Напомним, тестовая сеть пятого поколения beCloud построена по модели NSA (non-standalone) с использованием инфраструктуры существующей сети LTE. Максимальная скорость, которая была зафиксирована в Беларуси – 1,9 Гбит/с.

Инфраструктурный оператор продолжает тестирование новейшей сети передачи данных.

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