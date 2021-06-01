«В 1969-м Василий Песков облетал Брестскую крепость на вертолете»: что делал в Беларуси легендарный журналист «Комсомолки»

Василий Песков. Фото: Архив Марии Апанович (предоставлено «Брестский курьер»)

В домашнем архиве Марии Апанович хранятся сотни негативов фотоснимков, которые были сделаны Василием Песковым в Бресте.

Поводом для визита Василия Пескова на западные рубежи CCCР в 1969-м стал 950-летний юбилей города и все больше набиравшая популярность история легендарной крепости.

Фотоснимок Василия Пескова. Фото: Архив Марии Апанович (предоставлено «Брестский курьер»)

Пескову тогда было без малого 40 лет, он был опытным журналистом самой популярной газеты страны и состоявшимся писателем. За книгу «Шаги по росе» Василий получил в 1964 году Ленинскую премию по литературе. А очаровательная Мария Апанович только начинала свою карьеру экскурсовода.

«Меня к нему прикрепил директор музея, - вспоминает сейчас Мария Федоровна. - Был он у нас несколько дней и даже облетал крепость с воздуха на вертолете».

Мария Апанович. Фото: предоставлено «Брестским курьером»

Василий Песков много фотографировал Брест и крепость, в том числе и с его любимым акцентом на природу.

«Очень светлый интересный человек. Он любил рассказывать, а я - слушать», - объясняет «КП» взаимную симпатию Мария Федоровна.

Брест в объективе Василия Пескова. Фото: Архив Марии Апанович (предоставлено «Брестский курьер»)

Прикрепление Марии оказалось настолько удачным, что Василий Песков писал ей долгие годы после визита в Брест.

«Письма у него были очень интересные. Несколько лет писал. Мог и открытку отправить, например, поздравить с 8 Марта. Дал мне свой домашний адрес, приглашал в гости. Но я так и не приехала».

Фотоснимок Василия Пескова. Фото: Архив Марии Апанович (предоставлено «Брестский курьер»)

«Он хотел заинтересовать путешествиями и когда собирался в Америку, сказал: «А поехали моим помощником». Отвечаю: «Не поеду. Мало ли что случится, а я плавать не умею. Через океан все-таки перелетать надо, вдруг авария?!»

Фотоснимок Василия Пескова. Фото: Архив Марии Апанович (предоставлено «Брестский курьер»)

В общем, продолжил Василий Песков свою творческую деятельность без помощи Марии, но зато оставил о себе не только добрую память, но и богатый фотоархив.