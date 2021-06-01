Зеркала, цветы и красивый зарядный столбик. В Минске появилась первая ЭЗС для леди

Причем, количество автоледи продолжает расти. Все больше девушек работает среди инструкторов по вождению, увеличивается количество водительниц в службах такси и доставки. Также растет количество водительниц электромобилей. Malanka поделилась своей статистикой, согласно которой 20% аккаунтов в приложении Malanka принадлежат женщинам. Однако, на самом деле, количество автоледи за рулем электромобилей значительно больше.

В Malanka объясняют это тем, что чаще всего электромобиль становится вторым автомобилем в семье. К своему аккаунту в приложении его привязывают мужчины, которые решились на покупку в качестве эксперимента, и которые отслеживают процесс зарядки. Но водят электромобиль чаще их жены. Его покупают, как авто для поездок на короткие расстояния. Дело в экономичности электромобиля. Одной зарядки на сумму 5 рублей достаточно, чтобы в день проезжать около 70 километров. Электрокары выбирают мамы, которым нужно в течение дня перемещаться по городу не только по своим делам, но и по делам своих детей. Электрокары все чаще покупают начинающие девушки-водители, которые только получили права. Они отдают предпочтение электрокарам за их легкость в управлении и молодежный дизайн.

Для того, чтобы показать, что Malanka одобряет такую тенденцию, и в будущем хочет, чтобы количество женщин за рулем электрокаров только росло, в компании решили сделать комплимент водительницам электрокаров. Одна из заправочных станций столицы неожиданно преобразилась.

Электроразрядный комплекс на улице Коммунистической, 8 превратился в по-женски нежную, красивую и уютную локацию, которую украсили цветами и зеркалами, чтобы леди, которая приедет на ЭЗС, могла посмотреть на себя, а в случае необходимости поправить макияж или прическу.

В день открытия “женской” ЭЗС всем леди, которые приезжали на ЭЗС, организаторы вручали сертификат на полную мойку авто. На открытие новой столичной локации собрались как опытные владелицы электрокаров, так и те, кто только собирается пополнить ряды электромобилистов. Блогер и инструктор по вождению Маша Вашкевич рассказала об особенностях управления электромобиля, как быстрее привыкнуть к нему, если до этого вы водили только авто с ДВС. А для того, чтобы те, кто еще не решился на покупку экологического электрокара, смогли убедиться в его преимуществах, опытные автоэлектроледи на специальном стенде оставили личные сообщения-мотиваторы, и даже провели мастер-класс не только по вождению, но и по зарядке электромобиля.

Девушки-водители электрокаров признавались, что электромобиль для многих из них стал неожиданным открытием. Кроме маневренности, легкости в управлении, подчеркивали его экономичность: одной зарядки достаточно, чтобы съездить на работу, привезти и забрать детей из школы, отвезти их на тренировки, заехать в торговый центр, решить свои вопросы в разных концах города.

“Нам бы хотелось, чтобы такие встречи, когда одни водители делятся опытом с теми, кто еще в раздумьях, покупать ли электрокар, стали регулярными — рассказывают в Malanka, — согласитесь, положительный пример самый действенный. А сегодняшнее мероприятие показало, что электромобили выбирают девушки, которым важно быть, мобильными, успевать в день посещать несколько мест, при этом тратить на заправку авто минимум средств и соответствовать мировым тенденциям”.