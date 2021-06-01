Сборная Беларуси завершила ЧМ по хоккею на последнем месте. Фото: hockey.by

1 июня в заключительном матче группового этапа со сборной России национальная команда Беларуси по хоккею завершает свое выступление на чемпионате мира в Риге. В предыдущих играх команда Захарова потерпела пять поражений в шести матчах, тем самым похоронив все шансы на выход в четвертьфинал. Сегодняшний матч для сборной Беларуси не является значимым, чтобы как-то кардинально повлиять на расклад в турнирном положении. Хотя победа над россиянами позволит нам уверенно обойти Великобританию и занять предпоследнее место в группе A.

На ЧМ 2021 по хоккею сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф после матча со шведами. Российская команда является одним из фаворитов нынешнего турнира. В целом, подопечные Валерия Брагина выступают неровно, хотя лидируют по разнице шайб (22-10), где лучшим бомбардиром команды является Александр Барабанов.

В последних очных встречах для белорусов матчи получались неудачными и разгромными.

Сегодня главный тренер Михаил Захаров решил доверить Константину Шостаку место в воротах.

Старт у россиян получился крайне резвым. Уже на 1-ой минуте Никита Нестеров мощным броском открывает счет в игре. Белорусские хоккеисты предложили медленный темп игры, местами допускали чересчур много брака. На 5-ой минуте Эмиль Галимов удваивает счет матча – 2:0. После этого наш голкипер Константин Шостак покидает лед, его место занял Алексей Колосов. В первом периоде сборная России действовала уверенно и агрессивно. Запирая белорусских игроков в нашей зоне, казалось, что подопечные Брагина играли в большинстве. Спустя несколько минут Максим Шалунов и Михаил Григоренко делают разгром – 4:0. Наши хоккеисты не успевали за действиями соперников. Тотальный контроль России позволил Нестерову оформить дубль в конце первого периода - 5:0.

Во втором периоде бросковая активность значительно уменьшилась. Россияне минимизировали затраты сил и действовали академично и по счету. Белорусам терять уже нечего было. Однако отметиться результативными действиями не смогли.

Заключительный период обе команды начали активно. Игроки продемонстрировали открытую игру и часто обменивались бросками. Вратарям скучать не пришлось. На 50-ой минуте Дмитрий Воронков забрасывает шайбу и устанавливает окончательный результат матча – 6:0. Таким образом в четвертьфинале Россия сыграет с канадцами.

Сборная Беларуси потерпела шестое болезненное поражение из семи матчей на групповом этапе. В конечном итоге этот результат не позволил нам навязать борьбу за выход в плей-офф на ЧМ 2021 в Риге. Наша команда набрала 4 очка и расположилась на последнем месте, пропустив вперед сборную Великобритании по личным показателям.