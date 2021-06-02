Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 июня 2021 года: Грузия открыла границы, новая технология ПЦР-теста и симптомы заражения после вакцинации

Пандемия, наконец-то, идет на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия, наконец-то, идет на спад. Такой оптимистичный вывод можно сделать, исходя из последней статистики. Хотя тревожная ситуация пока сохраняется в России - там за сутки выявили 9,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Зато в Великобритании впервые не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, а Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы для туристов.

Отныне в страну смогут попасть путешественники, которые прошли уже полный курс вакцинации и вместе с этим на границе предъявили справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Того же, кто еще не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в страну на основании ПРЦ-теста, который был сделан за 72 часа до пересечения границы, а также с условием, что на третий день пребывания в Грузии он сдаст еще раз тест на COVID-19.

Что касается Беларуси, то цифры успокаивают: по последним данным, опубликованным Минздравом 1 июня, за сутки в республике выявили 636 новых случаев заражения COVID-19, выписали из больниц 706 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 395 тысяч 75 человек с положительным тестом на ковид. Выздоровели 386 тысяч 88 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Тем временем показатель смертности остается уже долгое время на одном уровне - снова десять смертей за сутки. За все время распространения инфекции на территории Беларуси умер 2 тысячи 861 пациент с выявленным коронавирусом.

Информация для туристов: в Национальном аэропорту «Минск» с 1 июня внедряют новую технологию ПЦР-исследования на коронавирус - SmartAmp. Она позволит увеличить мощность лаборатории, а также сократить время проведения исследования. Данная информация была опубликована на сайте минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Для того, чтобы сделать тест при себе нужно иметь копию паспорта, билета или же иного документа, который подтверждает вылет, а также документ об оплате.

Ученые назвали симптомы заражения коронавирусом после прививки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В то же время, в визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу. Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о прекращении работы посреднических организаций. Речь идет о производстве ПЦР-тестов в визовых центрах, и связано такое решение с «многочисленными обращениями граждан по вопросам значительного превышения стоимости» теста на коронавирус. Напомним, медицинский документ об отсутствии COVID-19 требуют от туристов во многих странах.

Минздрав решил организовать оказание этих услуг прямо в организациях здравоохранения, говорится в сообщении ведомства.

А это полезно знать тем, кто намерен пройти вакцинацию: ученые назвали симптомы заражения коронавирусом после прививки. По их словам, есть четыре симптома, которые указывают на заражение после вакцинации, причем они могут отличаться от обычных признаков болезни. Новое исследование проводили ученые из Королевского колледжа Лондона. Команда изучила данные около 1,1 миллиона человек, которые были вакцинированы в период с декабря прошлого года по середину мая 2021-го. В итоге после вакцинации у 2278 взрослых был положительный результат теста. Это число было меньше у тех, кто получил две дозы вакцины.

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