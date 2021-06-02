«Люди не рады, но доплачивают»: что турфирмы предлагают взамен закрытых направлений и как белорусы вернутся из Албании и Туниса

В турагентствах говорят, что на Турцию и Египет согласны не все: многие решили никуда не ехать провести свой отпуск в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сейчас для белорусов закрыты многие популярные туристические направления: отменены чартерные рейсы в Албанию и Черногорию, полетные программы с Беларусью аннулировали туроператоры Греции.

Из-за инцидента с самолетом Ryanair многие стран закрыли свое воздушное пространство для «Белавиа». Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в 21 страну: Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр.

«95% туристов доплачивают, но, конечно, не рады этому»

В результате самыми надежными направлениями (их отмены пока не ожидается) для белорусов стали Египет и Турция. Но за счет того, что самолет будет делать крюк, пролетая над Россией, а не над Украиной, как это было раньше, стоимость турпакетов увеличивается: поездка в Египет стала дороже на 45 долларов, в Турцию – на 40 евро.

Несколько человек, которые на днях вернулись из Турции и Египта, рассказали нам, что полет длился дольше примерно на 50 минут, доплачивать за перелет им не пришлось. Но стоимость тура однозначно увеличится для тех, кто только планирует поездку.

- Около 95% туристов доплачивают, но, конечно, не рады этому. Понимают, что произошло, идут навстречу. Все очень устали и хотят отдыхать. В прошлом году границы были закрыты, поэтому в этом году люди очень хотят попасть на море, - рассказали нам анонимно в одном из турагентств. - Поскольку об этих изменениях рассказывают и пишут на каждом шагу, клиенты понимают, что подорожание – не наша вина. Было несколько конфликтных ситуаций, но в течение дня люди приняли решение доплачивать.

По словам представителя турфирмы, в этом году активно бронировались туры в Албанию, Черногорию.

- Грецию люди с прошлого года очень ждали, уже были забронированы туры буквально накануне всех этих событий. Только 14 мая там сняли ограничения на въезд для белорусов. По Болгарии такая же ситуация получилась – сейчас мы не продаем туры туда. Албания была очень ценна для нас в том плане, что по возвращению не требовалась самоизоляция. Сейчас туроператоры предлагают альтернативу, но не всех устраивает та же Турция, поскольку после нее человек должен находиться на карантине 10 дней. Многим это не подходит, потому что время отпуска ограничено. Но тем не менее спрос на туры в Египет и Турцию увеличился, как и количество рейсов. Многие сейчас присматриваются к Грузии.

«У наших клиентов сократится отдых в Тунисе на один день»

В середине июня чартерные рейсы в Албанию и Черногорию теоретически могут возобновить, но в турагентстве на это не надеются.

- Я думаю, что чуть позже просто будет дальнейшее снятие и этих направлений. Если сейчас не смогли просчитать новые маршруты, значит, их и дальше не просчитают. Значит, это экономически не выгодно. При этом забронированные туры мы пока ждем – отменить без штрафов их нельзя. А новые туры по этим направлениям не бронируем, предлагаем другие варианты.

Белорусские туристы, которые сейчас находятся в Албании и Черногории, ждут эвакуационных рейсов. Из Тираны и Тивата белорусы прилетят 2 июня.

- У нас в Тунисе такая ситуация – как в случае с Албанией и Черногорией, рейсы оттуда отменены, будут только вывозные. У наших клиентов сократится отдых на один день. Люди были не довольны этим, но приняли ситуацию как есть. Как говорится, спасибо, что забирают. Им ничего не нужно доплачивать. Если какие-то дополнительные расходы и получатся, то, как и в прошлом году, они лягут на плечи туроператоров.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Самолет, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился в аэропорту Минск-2. Посадка была экстренной: по имевшейся у белорусских диспетчеров информации, воздушное судно могло быть заминировано. Для сопровождения самолета в небо был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. В итоге, Boeing Ryanair сел в Минске, судно было осмотрено – информация о минировании не подтвердилась. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

Среди пассажиров оказался Роман Протасевич - экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. Протасевича и летевшую вместе с ним его девушку - гражданку России Софью Сапегу - задержали.

26 мая Европейское агентство авиационной безопасности назвало воздушное пространство Беларуси небезопасным и призвало авиакомпании пользоваться им только в случае крайней необходимости. Последовала волна запретов на полеты «Белавиа» в аэропорты европейских стран.

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