Гостелеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич высказывается об условиях содержания в СИЗО

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Фото: скриншот видео телеканала ОНТ

Роман Протасевич, блогер и экс-редактор телеграм-канала, который в Беларуси признан экстремистским, находится под стражей уже 10 дней, с 23 мая. Сразу после задержания он находился в СИЗО № 1 на Володарского, позже его перевели в СИЗО КГБ.

2 июня государственный телеканал ОНТ опубликовал в своих соцсетях 13-секундный фрагмент видео, на котором задержанный 23 мая в минском аэропорту Роман Протасевич рассказывает о том, чем питается в камере.

- Макароны с мясом были. К слову, вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас еще на самом деле еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится. Надо есть, а все не влазит, - быстро, со смешком произносит Протасевич.

По интонациям складывается ощущение, что это - диалог, потом слышны даже обрывки чьих-то слов. Но задержанный блогер в кадре один, на столе – пепельница, спички и три сигареты. На видео указано, что это оперативная съемка. Когда и где была сделана эта запись – неизвестно, равно как и то, с кем ведет диалог Протасевич. Это анонс фильма о рейсе Афины-Вильнюс, который на телеканале покажут вечером 2 июня.

Напомним, в первые дни родным Романа неизвестные люди сообщали, что блогер находится в больнице из-за проблем со здоровьем. В МВД это опровергали, а в провластных телеграм-каналах 24 мая появилось видео с Протасевичем: на камеру он говорит о том, что проблем со здоровьем у него нет.

- Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону, я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске, - сказал блогер.

Пользователи заметили следы ссадин на лице блогера, сделав вывод, что его били, а следы замазали. Адвокат Инесса Оленская смогла попасть к Протасевичу только на четвертый день после его задержания, 27 мая – тогда защитник коротко рассказала о том, что Роман жив и здоров.

Позже адвокат блогера сообщила, что сам Протасевич отрицал избиения.

– На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила, – рассказала адвокат, ее цитирует «Московский комсомолец».

Защитник находится под подпиской о неразглашении, поэтому даже процессуальный статус своего клиента она не может озвучить. Она рассказала, что при встрече ее подзащитный был активным, разговорчивым, упомянул, что в камере подобралась интересная компания, все общаются между собой.

Экстренная посадка самолета в Минске и дело Протасевича

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился в аэропорту Минск-2. Посадка была экстренной: по имевшейся у белорусских диспетчеров информации, воздушное судно могло быть заминировано. Для сопровождения самолета в небо был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. В итоге, Boeing Ryanair сел в Минске, судно было осмотрено – информация о минировании не подтвердилась. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

Среди пассажиров был Роман Протасевич - экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича в список причастных к терроризму. Их подозревают по трем статьям УК: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Также их подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

Протасевича и летевшую вместе с ним его девушку - гражданку России Софью Сапегу - задержали. К Софье адвокат смог попасть только на третий день после задержания, к Роману – на четвертый. Защитники не могли встретиться со своими клиентами якобы из-за отсутствия свободных кабинетов в учреждении.

Западные страны резко осудили действия Беларуси, связанные с посадкой гражданского самолета, и требовали немедленно освободить задержанных Протасевича и Сапегу.

Александр Лукашенко 26 мая высказался о причинах вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске:

- В самолёте находился террорист и об этом знали далеко за пределами РБ. Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали, - цитирует его телеграм-канал АТН. По словам Лукашенко, Протасевич собирался устроить в стране «бойню и кровавый мятеж».

- Пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница.

На совещании по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня Лукашенко заявил, что следователи ЛНР смогут приехать и допросить Романа Протасевича, если захотят этого.

- В Донбассе было возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. А я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что, если у ведущих это дело следователей будут вопросы, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте вопросы им. Потому что они убивали там, в Донбассе, - сказал тогда Лукашенко.

Бывший командир украинского полка МВД «Азов», экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий в своем Telegram-канале прокомментировал утверждения Александра Лукашенко о том, будто Протасевич «убивал людей на юго-востоке Украины».

– Так, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами под Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово, – написал Билецкий.

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