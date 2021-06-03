Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 июня 2021 года: ученые назвали фейки о COVID-19, ВОЗ одобрил китайскую вакцину, а в России появилось новое лекарство

За сутки зафиксирован рост случаев коронавируса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лето пока не радует теплом, а пандемия - тем, что оставляет людей в покое. Ободряет то, что число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 15%. В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19, напомнил Минздрав и рассказал о последней статистике по заболеваемости.

По данным, опубликованным 2 июня, зафиксирован рост новых случаев, однако и количество тестов обработали больше, чем накануне. За сутки в стране зарегистрировали 915 новых случаев COVID-19, а выписаны из больниц 1 тысяча 250 пациентов. Таким образом, всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 395 тысяч 990 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 387 тысяч 338 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Статистика смертности пока не меняется - вновь десять умерших пациентов с ковидом за сутки. Всего же за время распространения инфекции на территории Беларуси, официально, умерли 2 тысчи 871 пациент с выявленным коронавирусом.

Интересно, что в России зарегистрировали препарат профилактики и лечения пневмонии при коронавирусе. Новое лекарство называется «Лейтрагин». Эксперты заявляют, что эффективное профилактическое действие нового препарата в отношении РВИ, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2, подтвердилось в ходе клинических исследований. Клинические испытания препарата велись с 15 апреля 2020-го года сразу в нескольких центрах ФМБА в России, участвовали в них 320 пациентов со среднетяжелым «ковидом». Эксперты подчеркнули, что среди пациентов, которые получали препарат, не только не было летальных исходов, но и сокращалось до 8 суток время выздоровления - против 14 суток в контрольной группе пациентов, получавших стандартную терапию.

Кстати, еще одна китайская вакцина от коронавируса одобрена ВОЗ. Речь идет о препарате Sinovac - он получил одобрение ВОЗ для экстренного применения. Официальное утверждение вакцины для экстренного применения от коронавируса позволяет странам, фондам, агентствам по закупкам или общинам осуществлять закупку препарата. Это «официальная гарантия» ВОЗ того, что вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства.

Вакцинцу Sinovac производит одноименная компания в Пекине. Ранее ВОЗ одобрил для экстренного одобрения китайскую вакцину Sinopharm, которой уже прививают в Беларуси.

В Беларуси продолжается запись на вакцинацию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полезно знать: ученые назвали самые распространенные фейки о коронавирусе. Антропологи Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) составили список из 244 фейков и посмотрели, как они распространялись в соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021 года. Эксперты изучили разные площадки, включая Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники». Всего они там нашли более 6 млн постов и репостов с разными коронавирусными фейками.

По словам ученых, в начале пандемии больше всего распространялись псевдомедицинские советы и конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса. К лету 2020 года их популярность была на минимуме, а снова возросла, когда началась «вторая волна» COVID-19. Зимой 2020-2021 года самыми распространенными были фейки о вреде прививок, сообщает BBC.

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