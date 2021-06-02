Что произошло после матча Беларусь-Россия, который закончился разгромом сборной нашей страны

И снова разгром... Фото: Reuters

Сборная России разгромила белорусов на чемпионате мира по хоккею в Риге 6:0. Причем, первый период выиграли 5:0. Неудивительно, что в российской прессе эту игру назвали тренировочной. Хотя перед матчем игроки и руководство белорусской команды говорили о том, что они дадут бой сборной России.

«Хорошо, что мы быстро забили в первом периоде, игра была сделана, и мы могли немного расслабиться», - сказал iihf.com Никита Нестеров, отличившийся дважды. - Мы играли комфортно и могли подготовиться к четвертьфиналу».

«Ничего позитивного нет. Когда проваленным матчем заканчиваешь, мало хорошего. Мы сражались, пытались держаться, но два последних матча - негатив, даже зацепиться не за что», - передает слова Михаила Захарова championat.com.

Главный тренер белорусской сборной сетует на то, что все хоккеисты могли сыграть лучше на этом чемпионате: «От всех игроков ожидал большего».

И обратился к самим игрокам, мол, недорабатываете, ребята:

«Когда проваливаешь матч с Англией, Данией… Очень сильный уровень чемпионата, все сборные играли ровно. Мне бы хотелось, чтобы игроки из КХЛ были сильнее. Они должны это понимать, работать. Надо тренироваться».

Он опять завел разговор о том, что белорусским игрокам нужно больше играть в КХЛ.

«Если мы хотим добиваться успеха, вратарь должен быть из КХЛ, он должен играть 75% матчей. Что Шостак? Сыграл два матча в КХЛ. Маловато. Ребятам не на лавке надо сидеть, а где-то играть. Без вратарей очень сложно. Надо на кэмпы их отправлять. Думаем, что пронесёт нас. А вот не пронесло».

И снова Захаров недоволен тем, что пришлось взять шесть человек из белорусского чемпионата:

«Мужики, вы что? Фурор наводить ими? КХЛ — лига намного быстрее, серьёзнее. Они, кстати, молодцы, старались».

В результате сборная Беларуси заняла на предварительном этапе последнее восьмое место в своей группе, одержав только одну победу в семи матчах.

Но в дивизион ниже команда не опуститься, потому что в этом году в других лигах турниры не проводились. Не с кем меняться местами. В этом команде Захарова крупно повезло.

По итогам турнира определены три лучших игрока команды, которыми стали вратарь Дэнни Тейлор, защитник Дмитрий Знахаренко и нападающий Егор Шарангович.

В четвертьфиналах 3 июня сыграют: Россия – Канада, Швейцария – Германия, США – Словакия, Финляндия – Чехия.