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Общество2 июня 2021 13:19

День Победы, пункт вакцинации в ТЦ, Катерина Борисевич на свободе и пожар в Будславском костеле: события мая на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Собрали яркие фотографии самых разных событий мая 2021 года
Источник:kp.by
Освящение куличей возле памятника погибшим в годы Второй мировой войны. 1 мая 2021 года. Деревня Сторожовцы, Житковичский район, Гомельская область.

Освящение куличей возле памятника погибшим в годы Второй мировой войны. 1 мая 2021 года. Деревня Сторожовцы, Житковичский район, Гомельская область.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Освящение еды на Пасху. 1 мая 2021 года. Минск.

Освящение еды на Пасху. 1 мая 2021 года. Минск.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько сотен прихожан пришли к стенам минского Кафедрального собора на Пасхальное богослужение, которое провел митрополит Вениамин. 1 мая 2021 года. Минск.

Несколько сотен прихожан пришли к стенам минского Кафедрального собора на Пасхальное богослужение, которое провел митрополит Вениамин. 1 мая 2021 года. Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты ФК «Ислочь» перед полуфинальным матчем за Кубок Беларуси, в котором сенсационно обыграли солигорский «Шахтер». 5 мая 2021 года. Молодечно, стадион «Городской».

Футболисты ФК «Ислочь» перед полуфинальным матчем за Кубок Беларуси, в котором сенсационно обыграли солигорский «Шахтер». 5 мая 2021 года. Молодечно, стадион «Городской».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Древний обряд «Юраўскі карагод». 6 мая 2021 года. Деревня Погост, Житковичский район, Гомельская область.

Древний обряд «Юраўскі карагод». 6 мая 2021 года. Деревня Погост, Житковичский район, Гомельская область.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Женщина вяжет, ожидая очереди на прививку в первый день открытия центра вакцинации от COVID-19. 8 мая 2021 года. Минск, ТЦ «Экспобел».

Женщина вяжет, ожидая очереди на прививку в первый день открытия центра вакцинации от COVID-19. 8 мая 2021 года. Минск, ТЦ «Экспобел».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реакция девятилетнего мальчика на фотографии из концлагеря на экскурсии в музее при Крестовоздвиженском храме. 8 мая 2021 года. Минск, ул. Тимирязева.

Реакция девятилетнего мальчика на фотографии из концлагеря на экскурсии в музее при Крестовоздвиженском храме. 8 мая 2021 года. Минск, ул. Тимирязева.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изображение Ленина на остатках стены. 9 мая 2021 года. Оревичи, Хойникский район, Гомельская область.

Изображение Ленина на остатках стены. 9 мая 2021 года. Оревичи, Хойникский район, Гомельская область.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Два автобуса перекрывают движение в целях безопасности. 9 мая 2021 года. Минск, проспект Независимости.

Два автобуса перекрывают движение в целях безопасности. 9 мая 2021 года. Минск, проспект Независимости.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мужчина машет флагом СССР. 9 мая 2021 года. Минск, Площадь Победы.

Мужчина машет флагом СССР. 9 мая 2021 года. Минск, Площадь Победы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В день Радуницы женщина ухаживает за могилой. 11 мая 2021 года. Оревичи, Хойникский район, Гомельская область.

В день Радуницы женщина ухаживает за могилой. 11 мая 2021 года. Оревичи, Хойникский район, Гомельская область.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пожарные тушат крышу Будславского костела. 11 мая 2021 года. Агрогородок Будслав, Мядельский район, Минская область.

Пожарные тушат крышу Будславского костела. 11 мая 2021 года. Агрогородок Будслав, Мядельский район, Минская область.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет «Лебединое озеро». 12 мая 2021 года. Минск, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

Балет «Лебединое озеро». 12 мая 2021 года. Минск, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Стебли одуванчика, пробивающегося сквозь асфальт. 13 мая 2021 года. Минск, улица Козлова.

Стебли одуванчика, пробивающегося сквозь асфальт. 13 мая 2021 года. Минск, улица Козлова.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль фантастики и компьютерных игр UniCon & Game Expo Minsk. 14 мая 2021 года. Минск, Футбольный манеж.

Фестиваль фантастики и компьютерных игр UniCon & Game Expo Minsk. 14 мая 2021 года. Минск, Футбольный манеж.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина плачет перед заседанием суда по «делу студентов», которых обвинили в организации маршей. 14 мая 2021 года. Минск, Дома правосудия.

Женщина плачет перед заседанием суда по «делу студентов», которых обвинили в организации маршей. 14 мая 2021 года. Минск, Дома правосудия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК «Динамо» (Минск) и ФК «Сморгонь». 15 мая 2021 года. Минск, стадион «Динамо».

Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК «Динамо» (Минск) и ФК «Сморгонь». 15 мая 2021 года. Минск, стадион «Динамо».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татуировка на предплечье мужчины, продающего овощи. 15 мая 2021 года. Комаровский рынок, Минск.

Татуировка на предплечье мужчины, продающего овощи. 15 мая 2021 года. Комаровский рынок, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изображение на одежды пассажира электрички Минск-Орша. 15 мая 2021 года. Жодино.

Изображение на одежды пассажира электрички Минск-Орша. 15 мая 2021 года. Жодино.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК БАТЭ (Борисов) и ФК «Рух» (Брест). 15 мая 2021 года. Борисов, «Борисов-Арена».

Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК БАТЭ (Борисов) и ФК «Рух» (Брест). 15 мая 2021 года. Борисов, «Борисов-Арена».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Нечаева возле клумбы у окон своей квартиры. 17 мая 2021 года. Минск, ул. Брилевская.

Татьяна Нечаева возле клумбы у окон своей квартиры. 17 мая 2021 года. Минск, ул. Брилевская.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Катерина Борисевич во дворе своего дома приветствует соседей, выкрикивающих ей слова благодарности. 19 мая 2021 года. Минск.

Катерина Борисевич во дворе своего дома приветствует соседей, выкрикивающих ей слова благодарности. 19 мая 2021 года. Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина передает телефон на экране которого отражается небо. Панихида по погибшим летчикам Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 20 мая 2021 года. Территория у Храма Святых Жен Мироносиц в Барановичах.

Женщина передает телефон на экране которого отражается небо. Панихида по погибшим летчикам Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 20 мая 2021 года. Территория у Храма Святых Жен Мироносиц в Барановичах.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военнослужащие на прощании с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 22 мая 2021 года. Лида, двор клуба 116-й штурмовой авиабазы.

Военнослужащие на прощании с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 22 мая 2021 года. Лида, двор клуба 116-й штурмовой авиабазы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Конфетти на газоне гомельского стадиона «Центральный» после вручения кубка Беларуси по футболу. 23 мая 2021 года.

Конфетти на газоне гомельского стадиона «Центральный» после вручения кубка Беларуси по футболу. 23 мая 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уменьшенная версия статуи Свободы. 25 мая 2021 года. Деревня Огаревичи, Ганцевичского район, Брестская область.

Уменьшенная версия статуи Свободы. 25 мая 2021 года. Деревня Огаревичи, Ганцевичского район, Брестская область.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Военнослужащие спешат на трамвай. 26 мая 2021 года. Минск, улица Ульяновская.

Военнослужащие спешат на трамвай. 26 мая 2021 года. Минск, улица Ульяновская.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пластический театра «ИнЖест» представил импровизированный перформанс «Х-Традиция» в день своего 40-летия. 27 мая 2021 года. Минск, ДК Железнодорожников.

Пластический театра «ИнЖест» представил импровизированный перформанс «Х-Традиция» в день своего 40-летия. 27 мая 2021 года. Минск, ДК Железнодорожников.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суперлуние. 27 мая 2021 года. Небо над Минском.

Суперлуние. 27 мая 2021 года. Небо над Минском.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ограждение у входа в центральные кассы авиакомпании Belavia. 27 мая 2021 года. Минск, улица Немига.

Ограждение у входа в центральные кассы авиакомпании Belavia. 27 мая 2021 года. Минск, улица Немига.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечер современного танца «Хранящиеся внутри» театра «Отражения». 29 мая 2021 года. Минск, ДК Железнодорожников.

Вечер современного танца «Хранящиеся внутри» театра «Отражения». 29 мая 2021 года. Минск, ДК Железнодорожников.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Футболисты брестского ФК «Рух» празднуют победу над минскими динамовцами в 11-ом туре чемпионату Беларуси. 29 мая 2021 года. Минск, стадион «Динамо».

Футболисты брестского ФК «Рух» празднуют победу над минскими динамовцами в 11-ом туре чемпионату Беларуси. 29 мая 2021 года. Минск, стадион «Динамо».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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