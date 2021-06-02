День Победы, пункт вакцинации в ТЦ, Катерина Борисевич на свободе и пожар в Будславском костеле: события мая на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Женщина передает телефон на экране которого отражается небо. Панихида по погибшим летчикам Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 20 мая 2021 года. Территория у Храма Святых Жен Мироносиц в Барановичах.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ