День Победы, пункт вакцинации в ТЦ, Катерина Борисевич на свободе и пожар в Будславском костеле: события мая на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Освящение куличей возле памятника погибшим в годы Второй мировой войны. 1 мая 2021 года. Деревня Сторожовцы, Житковичский район, Гомельская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Освящение еды на Пасху. 1 мая 2021 года. Минск.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Несколько сотен прихожан пришли к стенам минского Кафедрального собора на Пасхальное богослужение, которое провел митрополит Вениамин. 1 мая 2021 года. Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футболисты ФК «Ислочь» перед полуфинальным матчем за Кубок Беларуси, в котором сенсационно обыграли солигорский «Шахтер». 5 мая 2021 года. Молодечно, стадион «Городской».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Древний обряд «Юраўскі карагод». 6 мая 2021 года. Деревня Погост, Житковичский район, Гомельская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Женщина вяжет, ожидая очереди на прививку в первый день открытия центра вакцинации от COVID-19. 8 мая 2021 года. Минск, ТЦ «Экспобел».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Реакция девятилетнего мальчика на фотографии из концлагеря на экскурсии в музее при Крестовоздвиженском храме. 8 мая 2021 года. Минск, ул. Тимирязева.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изображение Ленина на остатках стены. 9 мая 2021 года. Оревичи, Хойникский район, Гомельская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Два автобуса перекрывают движение в целях безопасности. 9 мая 2021 года. Минск, проспект Независимости.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мужчина машет флагом СССР. 9 мая 2021 года. Минск, Площадь Победы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В день Радуницы женщина ухаживает за могилой. 11 мая 2021 года. Оревичи, Хойникский район, Гомельская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пожарные тушат крышу Будславского костела. 11 мая 2021 года. Агрогородок Будслав, Мядельский район, Минская область.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Балет «Лебединое озеро». 12 мая 2021 года. Минск, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Стебли одуванчика, пробивающегося сквозь асфальт. 13 мая 2021 года. Минск, улица Козлова.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль фантастики и компьютерных игр UniCon & Game Expo Minsk. 14 мая 2021 года. Минск, Футбольный манеж.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Женщина плачет перед заседанием суда по «делу студентов», которых обвинили в организации маршей. 14 мая 2021 года. Минск, Дома правосудия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК «Динамо» (Минск) и ФК «Сморгонь». 15 мая 2021 года. Минск, стадион «Динамо».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Татуировка на предплечье мужчины, продающего овощи. 15 мая 2021 года. Комаровский рынок, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изображение на одежды пассажира электрички Минск-Орша. 15 мая 2021 года. Жодино.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК БАТЭ (Борисов) и ФК «Рух» (Брест). 15 мая 2021 года. Борисов, «Борисов-Арена».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Татьяна Нечаева возле клумбы у окон своей квартиры. 17 мая 2021 года. Минск, ул. Брилевская.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Катерина Борисевич во дворе своего дома приветствует соседей, выкрикивающих ей слова благодарности. 19 мая 2021 года. Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина передает телефон на экране которого отражается небо. Панихида по погибшим летчикам Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 20 мая 2021 года. Территория у Храма Святых Жен Мироносиц в Барановичах.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Военнослужащие на прощании с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. 22 мая 2021 года. Лида, двор клуба 116-й штурмовой авиабазы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Конфетти на газоне гомельского стадиона «Центральный» после вручения кубка Беларуси по футболу. 23 мая 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уменьшенная версия статуи Свободы. 25 мая 2021 года. Деревня Огаревичи, Ганцевичского район, Брестская область.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Военнослужащие спешат на трамвай. 26 мая 2021 года. Минск, улица Ульяновская.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пластический театра «ИнЖест» представил импровизированный перформанс «Х-Традиция» в день своего 40-летия. 27 мая 2021 года. Минск, ДК Железнодорожников.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Суперлуние. 27 мая 2021 года. Небо над Минском.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ограждение у входа в центральные кассы авиакомпании Belavia. 27 мая 2021 года. Минск, улица Немига.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вечер современного танца «Хранящиеся внутри» театра «Отражения». 29 мая 2021 года. Минск, ДК Железнодорожников.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Футболисты брестского ФК «Рух» празднуют победу над минскими динамовцами в 11-ом туре чемпионату Беларуси. 29 мая 2021 года. Минск, стадион «Динамо».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ