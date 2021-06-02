Отдают деньги за пластинки N.R.M. «Тры чарапахі», которые заказали люди. Отпечатать винилы не получилось

Фото организаторов

Выход культового альбома белорусской группы N.R.M. «Тры чарапахі» анонсировали на март 2021 года. На винил действовал предзаказ - люди, которые хотели купить пластинки, заранее перечисляли деньги (стоимость пластинки - 90 рублей). Однако в марте от менеджеров группы пришло письмо:

"На жаль, у працэсе вытворчасці вінілавых плытак узніклі неперадбачаныя тэхнічныя моманты, якія пасунулі тэрміны гатоўнасці далей, чым мы чакалі. Мы зараз працуем над вырашэннем сітуацыі, каб гарантаваць вам якасны прадукт".

В марте пообещали, что пластинки будут в Беларуси не позже первой половины июня, а чтобы компенсировать задержку, на пластинках должны были быть автографы участников культовой группы - Лявона Вольского, Пита Павлова, Юрася Левкова и Алезиса Демидовича. Однако 31 мая заказавшие пластинку получили новое письмо:

"На вялікі жаль, мусім праінфармаваць вас, што мы дагэтуль не маем магчымасці спрагназаваць тэрмін вытворчасці плытак. Таму мы вырашылі вярнуць грошы ўсім пакупнікам".

В письме рассказали, что пластинки печатают в России, а там есть только один завод с этой специализацией. "Але ён ужо некалькі месяцаў не можа выканаць нашу замову, спасылаючыся на праблемы з дастаўкай сыравіны", - сказано в сообщении.

"На жаль, мы дагэтуль не разумеем, калі ў іх атрымаецца вырашыць гэтыя праблемы. Тэрміны ізноў перасоўваюцца на месяцы".

Винил решили отпечатать позже, а потом продавать его. Тем, кто заказывал пластинку, обещали дать приоритет при покупке: "Мы просім прабачэння, што падвялі вас, але мы верым, што здолеем выправіць гэтую сітуацыю і давесці праект да паспяховага фіналу. А для пачатку вернем вам грошы".

КОГДА И КАК ВЕРНУТ ДЕНЬГИ?

Вернуть деньги планируют до 10 июня на те карточки, с которых оплачивался заказ.

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