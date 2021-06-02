На чемпионате мира в Риге сборная Беларуси заняла 15 место. Фото: hockey.by

Чемпионат мира, о котором так много говорили, закончился для белорусской сборной бесславно. Одна победа – над шведами (впервые в истории чемпионатов мира для нашей и скандинавской сборной), но семь поражений, общий счет - 10:29, разница – 19 шайб. В итоге сборная Беларуси заняла 15 место из 16 команд. Ниже только итальянцы. А шведы, кстати, не попали в плей-офф.

Команда по-прежнему среди аутсайдеров

Провалом такое выступление не назовешь, ведь сборная не забиралась на такую высоту, с которой можно куда-то провалиться. Последний раз команда выходила в четвертьфинал в 2015 году. Затем она постепенно скатывалась вниз: 12-е место, 13-е, 15-е и как следствие вылет в дивизион рангом ниже. Вернулись в элиту и вот снова 15-е. Только в этом сезоне повезло – из-за пандемии турниры в низших дивизионах не проводились и вылета удалось избежать.

В команде слабая конкуренция

Нынешнюю команду называли одной из лучших за последнее время, но она этих комплиментов не оправдала. По-прежнему выбор исполнителей высокого уровня невелик. Да и откуда ему взяться, если детско-юношеский и молодежный хоккей не дает такого числа новых игроков, которые бы могли поддерживать стабильно высокий уровень сборной. Молодежная сборная несколько лет подряд не может пробиться в топ-дивизион. Впрочем, эта проблема не объясняет, почему команда проиграла тем, у кого молодежный хоккей на еще более низком уровне.

Последний матч ЧМ-2021 сборная Беларуси играла с Россией. Фото: Reuters

Главный тренер Михаил Захаров считает, что спасение в том, чтобы в КХЛ играло как можно больше белорусов.

«Если мы хотим играть на этом уровне, у нас должно быть 30 хоккеистов из КХЛ в составе – это минимум, - говорил Захаров на одной из послематчевых пресс-конференций. - Изначально мы даже не рассматривали кандидатов из белорусского чемпионата, но в итоге поехали в Ригу шесть игроков». Кстати, белорусов обыгрывали сборные, где хватает хоккеистов из внутренних, не элитных европейских чемпионатов. Для этого тем же британцам не надо было готовить игроков в КХЛ. Хватило клубов из Манчестера, Ноттингема, Шеффилда и т.д.

А в КХЛ тоже конкуренция и просто так никто белорусов даже в команды-аутсайдеры не возьмет. Опять-таки все упирается в развитие детско-юношеского хоккея.

Не помогли и игроки из Северной Америки

Пробелы в воспитании новых поколений игроков пытаются восполнить иностранцами, которые получают белорусское гражданство. В этой сборной было аж пять игроков из Северной Америки. Но и они не смогли изменить ситуацию к лучшему.

Более того, недовольный Захаров даже исключал этих игроков из состава на матч. После поражения от Швейцарии (0:6) ему задали вопрос, почему вне заявки оказались Принс, Паре и Бэйлен?

«У кого-то травма, кто-то микроматчи проигрывает с большой разницей. Где тонко, там и рвется. Ребята просто не попали в состав, - ответил Захаров.

«Это какие-то воспитательные меры?»

«Не попали в состав – вот и все. Я ж не буду придумывать, это хорошие ребята, но что-то не получилось у них... Как есть», - цитирует тренера hockey.by.

Три форварда за весь чемпионат забили в общей сложности два гола.

Как выступили североамериканцы

Проиграли даже не элитным сборным

После игры с россиянами Михаил Захаров сказал: «Нельзя нам было проваливать встречи с британцами и датчанами. Но повторюсь: уровень чемпионата очень серьезный. Все сборные играют ровно».

В этом и главное разочарование чемпионата. Одно дело проиграть россиянам, а другое – Великобритании, которая выигрывает раз в полвека. Или быть разгромленными швейцарцами 0:6.

«Можно ли найти какой-то позитив после такого турнира?» – поинтересовались у Захарова.

«Да ничего позитивного. Провально завершили чемпионат, разгромные поражения. Старались держаться до конца, не сдаваться. Но, к большому сожалению, две последние игры – сплошной негатив. (…) Такое чувство, что хоккеисты не до конца верили, что на этом чемпионате будет очень высокий уровень соперников. Считаю, многие наши ребята могли лучше сыграть – особенно это касается кахаэловцев».

Сборную критиковали за самоотдачу, тренера – за критику игроков

Во время чемпионата Михаил Захаров порой негативно высказывался об игре отдельных хоккеистов, за что получил изрядную порцию критики от болельщиков и профессионалов уже в свой адрес. Мы не знаем, что происходило в раздевалке, но команда не выглядела сплоченным коллективом.

Бывший игрок команды Андрей Степанов написал в Инстаграм:

«Просто жаль, и никакой критики. Нужно быть единым коллективом, чтобы играть за сборную страны и показывать результат или просто быть честными перед собой и болельщиками! Игроки должны умирать на льду за тренера, и тренер — за команду, как на войне. Не тратя время на поиск виноватых, а просто воевать!!! Как бы трудно ни было и как бы что ни складывалось, всегда оставаться едиными, при любом раскладе! Времена бывают разные, а коллектив и взаимоуважение остаются навсегда!».

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