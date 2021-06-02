За туристами, застрявшими в Краснодаре из-за поломки самолета, «Белавиа» прислала другой борт. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Самолет «Белавиа», летевший из Хургады в Минск с туристами, в 00:42 вынужденно совершил посадку в Краснодаре. Как рассказали пассажиры, находившиеся на борту, по пути самолет начало сильно трясти. После этого он и пошел на посадку.

- Выглядело это приблизительно так. Стюардесса сказала, выдержав паузу, что самолет вынужден были совершить посадку в Краснодаре из-за погодных условий. Уже через час появился представитель «Белавиа» в Краснодаре. Он сказал, что за нами будет выслан резервный самолет. А уже после приземления пилот все-таки объявил, что посадка была вызвана техническими неисправностями, - отметил пассажир.

Он также рассказал, что, несмотря на все сложности, все было организовано очень хорошо.

- Компании респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, питание, вода – все было, - подчеркнул пассажир.

Позже в «Белавиа» назвали причины посадки:

- Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре, - прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту самолета находилось 180 пассажиров. За ними «Белавиа» уже направила запасной самолет. На его борту отправлен также белорусский технический персонал. Они должны будут выяснить причины и устранить неисправности первого самолета.

Резервный борт прилетел в Краснодар спустя 8 часов – в 8:32. А в 10:10 самолет вылетел в Минск, где в 12:21 благополучно приземлился.

По состоянию на 14:00 самолет, который сел в Краснодаре, до сих пор находится там.

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