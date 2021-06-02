Общество 2 июня 2021 15:50

Фоторепортаж: свиньи, торты в виде лица и шашлыки. Под Минском проходит выставка «Белагро-2021»

«Белагро» - ежегодная выставка сельского хозяйства. В этом году она проходит в индустриальном парке «Великий камень» в 50 километрах от Минска