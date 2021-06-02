Фоторепортаж: свиньи, торты в виде лица и шашлыки. Под Минском проходит выставка «Белагро-2021»

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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