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Общество2 июня 2021 15:50

Фоторепортаж: свиньи, торты в виде лица и шашлыки. Под Минском проходит выставка «Белагро-2021»

«Белагро» - ежегодная выставка сельского хозяйства. В этом году она проходит в индустриальном парке «Великий камень» в 50 километрах от Минска
Источник:kp.by
Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Открытие XXXI Международной специализированной выставки «Белагро-2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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