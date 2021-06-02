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Общество2 июня 2021 22:38

Песни и танцы, трактора и шашлыки: чем удивляет в этом году выставка «Белагро-2021»

Для того чтобы обойти все стенды главного сельскохозяйственного форума страны, надо потратить как минимум день
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК

Выставка «Белагро-2021» в этом году проходит в 31-й раз. В минувший раз площадкой для проведения был выбран расположенный на столичном проспекте Победителей Футбольный манеж и площади вокруг него.

В этот раз масштабный форум проводится в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Едем туда, чтобы своими глазами увидеть передовые достижения сельского хозяйства.

Надо сказать, что масштаб мероприятия впечатляет сразу: чтобы зайти на территорию выставки надо пройти серьезный досмотр - организован настоящий контрольно-пропускной пункт.

В этом году вход на мероприятие организовали через рамки КПП

В этом году вход на мероприятие организовали через рамки КПП

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как на салют или День Независимости осматривают, - говорит кто-то.

Проверяют абсолютно все: сумки, барсетки, пакеты. А за КПП - настоящий праздник. Первым относительно входа расположен стенд холдинга "Бобруйскагромаш". Настроение усиливается еще больше и почти мгновенно - музыка, песни, танцы.

Настроение гостям поднимали сразу после того, как они пройдут тщательный досмотр

Настроение гостям поднимали сразу после того, как они пройдут тщательный досмотр

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одетые в элегантные белые брючные костюмы девушки поют веселый мотив.

«Мы - будущее страны,

Дети одной земли!

Мы - белорусы, добрые люди,

Щедрые люди!

Мы - будущее страны

Волей своей сильны!...»

В репертуаре отличных скрипачек - "Хава нагила"

В репертуаре отличных скрипачек - "Хава нагила"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неподалеку - на стенде Пинского мясокомбината - зрителей развлекают две скрипачки. Под "Хава нагила" пританцовывать начинают, кажется все. Светит солнце, волосы юных исполнительниц развиваются на ветру, который приносит аромат шашлыка, ухи. Хочется сразу всего - есть, жить и радоваться.

Людей на выставке - просто море

Людей на выставке - просто море

Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Но сначала - осмотр экспозиции. Техник надо просто видеть и восхититься: трактора, сеялки, веялки, опрокидыватели контейнеров роторного типа и прочее, прочее. Сказать, что людей очень много - ничего не сказать. Девушки в вечерних платьях и с вечерним макияжем, мужчины в солнцезащитных очках.

Дамы на выставке либо в вечерних платьях, либо в строгих деловых костюмах

Дамы на выставке либо в вечерних платьях, либо в строгих деловых костюмах

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Идем в плотном потоке - решаем начать осмотр экспозиции с площадки, где расставлена самая масштабная техника. Все трактора-агрегаты блестят на солнце. Все машины можно, что называется, «пощупать». И не только: дети залазят внутрь кабин, родители снимают их на камеры мобильных телефонов.

Дети пользовались возможностями полазать по технике на все сто процентов

Дети пользовались возможностями полазать по технике на все сто процентов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Теперь я полезу, - говорит жене и сыну серьезный с виду мужчина лет тридцати пяти, который стремительно карабкается по ступеням, ведущим в прозрачную кабину комбайна.

Идем дальше - от количества техники разбегаются глаза. Хочется подойти к каждой машине, каждому трактору. Но сделать это непросто: путь к новинкам сельскохозяйственной техники пролегает аккурат мимо и вдоль шатров общепита. Цены следующие: 100 граммов шашлыка из свинины - ровно 5 рублей, тот же вес шашлычка из птицы - на рубль дешевле, куриные крылья – 4,90. Напитки тоже есть: поллитра кваса - 2, 50, бокал пива – на рубль дороже.

На часах - почти 11 утра, но ассортимент этого масштабного. организованного прямо под открытым небом, фудкорта содержит позиции, что называется, погорячее.

Целый воз колбасы (и это не муляж)

Целый воз колбасы (и это не муляж)

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Где мужчина, который водку заказывал? Где? Неужели, забыл? - спрашивает продавец у покупателей.

- Тут я, тут, шашлычки вот занес, как я мог забыть: такие дни бывают раз в году. - отвечает тот. - Ребята, иду, машет он бутылочкой ожидающим его за столиком мужчиной.

- Может, и нам посидеть, покушать? - говорит стоящая в очереди женщина своей компаньонке. И продавцу: - Сколько стоит бутылка водки?

- 25 рублей. Из холодильника, ледяная, - отвечает тот.

- Бутылки нам много. Да и недешево у вас. Дайте триста грамм, два стаканчика и колбасок на гриле две порции.

Аромат шашлыков создает действительно неповторимую атмосферу: такое впечатление, что вы на настоящем курорте

Аромат шашлыков создает действительно неповторимую атмосферу: такое впечатление, что вы на настоящем курорте

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оставляем этот гастрономический оазис - экспозиция сама себя не осмотрит.

Каждый найдет себе блюдо на свой вкус

Каждый найдет себе блюдо на свой вкус

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что радует, по технике можно не только "полазить", но и испробовать, что называется, в деле. Мы тоже от удовольствия не отказались: наше внимание привлекло чудо техники - ярко синего цвета. Оказалось, что это сепаратор.

Не проверить, как работает сепаратор, мы не могли

Не проверить, как работает сепаратор, мы не могли

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это очень полезная в хозяйстве вещь, - рассказали нам на стенде. - Устройство отделяет камни, комья земли от картофеля, лука, моркови. Основа технологии - система оптического сканирования, которая способна обнаружить камни и прочий мусор и отделить все это от сельскохозяйственных культур. Работает машина просто: сверху на ленту попадает поток, а снизу картошка и, скажем, лук, выходят из одного выхода, а камни - из другого. Хотите попробовать?

- Естественно!

Сказано - сделано. Действительно, картофель от камней машина отличила и разделила. Правда, один камень все таки попал в отсек с картошкой.

- Эффективность машины - 90%. В любом случае для дополнительного контроля надо ставить в хозяйстве два человека, а без подобной техники нужно десять.

- Да, полезная вещь, - соглашаюсь я и спрашиваю: - А сколько стоит сепаратор?

- Это швейцарская патентованная разработка, цена - 50 тысяч евро.

- За такие деньги можно и людей нанять, - говорит стоявшая все это время за моей спиной женщина.

- Будущее - за механизацией и автоматизацией сельского хозяйства, - мгновенно парирует ей приставленный к сепаратору участник выставки. И ведь трудно с этим не согласиться.

Помимо стендов под открытым небом, "Белагро-2021" раскинулось на огромных площадях крытого павильона.

Там экспонируются хлебокомбинаты, предприятия по переработке молока, агрокомбинаты, а также учреждения сельскохозяйственной науки - вузы, исследовательские институты.

Белорусы, как пели девушки при входе на выставку, щедрые люди. И это - рай на земле: практически на каждом стенде организована дегустация. Сыры, колбасы, хлеб, ряженка, кефир. Все очень вкусное, свежее.

Продегустировать можно было молочные продукты

Продегустировать можно было молочные продукты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Папа, почему здесь все вкуснее, чем в магазине, - слышу я вопрос сына отцу.

- Не знаю, допивай кефирчик, пойдем дальше. Колбасы попробовали, сыр - тоже, сейчас вот кефир - и в принципе поели, - отвечает тот.

Посетители, вооружившись зубочистками, перетекают от одного дегустационного стола к другому, от второго - к третьему.

Слышу диалог неспешно откушивающих мясные «прысмакі».

За мясом на гриле (это тоже бесплатная дегустация) выстроилась очередь минут на 15-20

За мясом на гриле (это тоже бесплатная дегустация) выстроилась очередь минут на 15-20

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В прошлом году был такой замечательный стенд – c алкоголем. Можно было продегустировать разное, а вот в этом году…Что-то не вижу.

- Марьянович, надо искать - времени еще много, - отвечает ему товарищ. - Сейчас покушаем тут и дальше пойдем. Если здесь есть стенд , мы найдем его обязательно!

А вообще, праздник - в самом разгаре: до конца форума (а продлится он до 5 июня) запланировано еще много интересного: один конкурс «Лучший пахарь- 2021» чего стоит. В общем, в этом году «Белагро» превзошла само себя: чтобы обойти все стенды потребуется как минимум полноценный день. Но оно того, поверьте, стоит: настоящие эмоции бьют здесь через край.

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