Песни и танцы, трактора и шашлыки: чем удивляет в этом году выставка «Белагро-2021»

Выставка «Белагро-2021» в этом году проходит в 31-й раз. В минувший раз площадкой для проведения был выбран расположенный на столичном проспекте Победителей Футбольный манеж и площади вокруг него.

В этот раз масштабный форум проводится в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Едем туда, чтобы своими глазами увидеть передовые достижения сельского хозяйства.

Надо сказать, что масштаб мероприятия впечатляет сразу: чтобы зайти на территорию выставки надо пройти серьезный досмотр - организован настоящий контрольно-пропускной пункт.

В этом году вход на мероприятие организовали через рамки КПП Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как на салют или День Независимости осматривают, - говорит кто-то.

Проверяют абсолютно все: сумки, барсетки, пакеты. А за КПП - настоящий праздник. Первым относительно входа расположен стенд холдинга "Бобруйскагромаш". Настроение усиливается еще больше и почти мгновенно - музыка, песни, танцы.

Настроение гостям поднимали сразу после того, как они пройдут тщательный досмотр Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одетые в элегантные белые брючные костюмы девушки поют веселый мотив.

«Мы - будущее страны,

Дети одной земли!

Мы - белорусы, добрые люди,

Щедрые люди!

Мы - будущее страны

Волей своей сильны!...»

В репертуаре отличных скрипачек - "Хава нагила" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неподалеку - на стенде Пинского мясокомбината - зрителей развлекают две скрипачки. Под "Хава нагила" пританцовывать начинают, кажется все. Светит солнце, волосы юных исполнительниц развиваются на ветру, который приносит аромат шашлыка, ухи. Хочется сразу всего - есть, жить и радоваться.

Людей на выставке - просто море Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Но сначала - осмотр экспозиции. Техник надо просто видеть и восхититься: трактора, сеялки, веялки, опрокидыватели контейнеров роторного типа и прочее, прочее. Сказать, что людей очень много - ничего не сказать. Девушки в вечерних платьях и с вечерним макияжем, мужчины в солнцезащитных очках.

Дамы на выставке либо в вечерних платьях, либо в строгих деловых костюмах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Идем в плотном потоке - решаем начать осмотр экспозиции с площадки, где расставлена самая масштабная техника. Все трактора-агрегаты блестят на солнце. Все машины можно, что называется, «пощупать». И не только: дети залазят внутрь кабин, родители снимают их на камеры мобильных телефонов.

Дети пользовались возможностями полазать по технике на все сто процентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Теперь я полезу, - говорит жене и сыну серьезный с виду мужчина лет тридцати пяти, который стремительно карабкается по ступеням, ведущим в прозрачную кабину комбайна.

Идем дальше - от количества техники разбегаются глаза. Хочется подойти к каждой машине, каждому трактору. Но сделать это непросто: путь к новинкам сельскохозяйственной техники пролегает аккурат мимо и вдоль шатров общепита. Цены следующие: 100 граммов шашлыка из свинины - ровно 5 рублей, тот же вес шашлычка из птицы - на рубль дешевле, куриные крылья – 4,90. Напитки тоже есть: поллитра кваса - 2, 50, бокал пива – на рубль дороже.

На часах - почти 11 утра, но ассортимент этого масштабного. организованного прямо под открытым небом, фудкорта содержит позиции, что называется, погорячее.

Целый воз колбасы (и это не муляж) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Где мужчина, который водку заказывал? Где? Неужели, забыл? - спрашивает продавец у покупателей.

- Тут я, тут, шашлычки вот занес, как я мог забыть: такие дни бывают раз в году. - отвечает тот. - Ребята, иду, машет он бутылочкой ожидающим его за столиком мужчиной.

- Может, и нам посидеть, покушать? - говорит стоящая в очереди женщина своей компаньонке. И продавцу: - Сколько стоит бутылка водки?

- 25 рублей. Из холодильника, ледяная, - отвечает тот.

- Бутылки нам много. Да и недешево у вас. Дайте триста грамм, два стаканчика и колбасок на гриле две порции.

Аромат шашлыков создает действительно неповторимую атмосферу: такое впечатление, что вы на настоящем курорте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оставляем этот гастрономический оазис - экспозиция сама себя не осмотрит.

Каждый найдет себе блюдо на свой вкус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что радует, по технике можно не только "полазить", но и испробовать, что называется, в деле. Мы тоже от удовольствия не отказались: наше внимание привлекло чудо техники - ярко синего цвета. Оказалось, что это сепаратор.

Не проверить, как работает сепаратор, мы не могли Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это очень полезная в хозяйстве вещь, - рассказали нам на стенде. - Устройство отделяет камни, комья земли от картофеля, лука, моркови. Основа технологии - система оптического сканирования, которая способна обнаружить камни и прочий мусор и отделить все это от сельскохозяйственных культур. Работает машина просто: сверху на ленту попадает поток, а снизу картошка и, скажем, лук, выходят из одного выхода, а камни - из другого. Хотите попробовать?

- Естественно!

Сказано - сделано. Действительно, картофель от камней машина отличила и разделила. Правда, один камень все таки попал в отсек с картошкой.

- Эффективность машины - 90%. В любом случае для дополнительного контроля надо ставить в хозяйстве два человека, а без подобной техники нужно десять.

- Да, полезная вещь, - соглашаюсь я и спрашиваю: - А сколько стоит сепаратор?

- Это швейцарская патентованная разработка, цена - 50 тысяч евро.

- За такие деньги можно и людей нанять, - говорит стоявшая все это время за моей спиной женщина.

- Будущее - за механизацией и автоматизацией сельского хозяйства, - мгновенно парирует ей приставленный к сепаратору участник выставки. И ведь трудно с этим не согласиться.

Помимо стендов под открытым небом, "Белагро-2021" раскинулось на огромных площадях крытого павильона.

Там экспонируются хлебокомбинаты, предприятия по переработке молока, агрокомбинаты, а также учреждения сельскохозяйственной науки - вузы, исследовательские институты.

Белорусы, как пели девушки при входе на выставку, щедрые люди. И это - рай на земле: практически на каждом стенде организована дегустация. Сыры, колбасы, хлеб, ряженка, кефир. Все очень вкусное, свежее.

Продегустировать можно было молочные продукты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Папа, почему здесь все вкуснее, чем в магазине, - слышу я вопрос сына отцу.

- Не знаю, допивай кефирчик, пойдем дальше. Колбасы попробовали, сыр - тоже, сейчас вот кефир - и в принципе поели, - отвечает тот.

Посетители, вооружившись зубочистками, перетекают от одного дегустационного стола к другому, от второго - к третьему.

Слышу диалог неспешно откушивающих мясные «прысмакі».

За мясом на гриле (это тоже бесплатная дегустация) выстроилась очередь минут на 15-20 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В прошлом году был такой замечательный стенд – c алкоголем. Можно было продегустировать разное, а вот в этом году…Что-то не вижу.

- Марьянович, надо искать - времени еще много, - отвечает ему товарищ. - Сейчас покушаем тут и дальше пойдем. Если здесь есть стенд , мы найдем его обязательно!

А вообще, праздник - в самом разгаре: до конца форума (а продлится он до 5 июня) запланировано еще много интересного: один конкурс «Лучший пахарь- 2021» чего стоит. В общем, в этом году «Белагро» превзошла само себя: чтобы обойти все стенды потребуется как минимум полноценный день. Но оно того, поверьте, стоит: настоящие эмоции бьют здесь через край.

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Праздник в самом разгаре: до конца форума (а продлится он до 5 июня) запланировано еще много интересного: один конкурс «Лучший пахарь- 2021» чего стоит. В общем, в этом году «Белагро» превзошла само себя: чтобы обойти все стенды потребуется как минимум полноценный день. Но оно того, поверьте, стоит - эмоции бьют здесь через край.