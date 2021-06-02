Работала на заводе, играла в казино, при Пинигине не получала главных ролей: 9 фактов про Ольгу Нефедову - нового худрука Купаловского

Ольга Нефедова на встрече с Лукашенко в Купаловском театре. Фото: скриншот с видео «Пул Первого»

1 июня коллективу Купаловского театра представили нового художественного руководителя: это место заняла Ольга Нефедова.

Актрисе 51 год, она родилась в Могилеве. В 1992 году после окончания Белорусского театрально-художественного института стала актрисой Купаловского театра, где играет по настоящее время, в том числе Альжбету в «Паўлінцы», Кулину в «Пінскай шляхце», Салоху в «Ноч на Каляды». Работала на радио, телевидении, награждена двумя «Телевершинами». Снялась более чем в 80 ролях в кино, в том числе в фильмах «Полосатое счастье», «Выше неба», «Журов-2», «Знахарь», «Ускоренная помощь - 2», «Сваты-7». Ведет ток-шоу «Отвертка» на радио «Легенды FM».

Ольга Нефедова была одной из актрис, которая осталась в театре после массового увольнения в августе, и осудила коллег, которые покинули театр. В феврале, когда в Купаловский театр приезжал Александр Лукашенко, Ольга Нефедова сказала, что ей стыдно за коллег, а говоря о моменте, когда Лукашенко взял в руки автомат после разгона одной из акций протеста, расплакалась.

Мы собрали несколько фактов про Ольгу Нефедову - нового художественного руководителя Купаловского театра - из интервью "Комсомолке", которое вышло в конце 2018 года.

«Была очень свободолюбивым ребенком»

Так про себя говорила Ольга Нефедова в интервью «Комсомолке» в 2018-м году.

- Я была очень свободолюбивым ребенком, - сказала она. - В 7-м классе заявила маме-инженеру, что хочу стать актрисой. Меня не тюкали, родители развелись, когда мне исполнилось 13. Мама все время работала, а я была предоставлена сама себе и никогда не парилась. Наверное, поэтому и сейчас могу свободно выражать свои мысли в радиоэфире.

«Сомневалась в себе из-за размера ноги»

- Но вы же говорили, что в юности не парились. Откуда тогда сомнения и в итоге это принятие себя? - спрашивала у Ольги Нефедовой журналистка "КП".

- У меня была тетя – мамина старшая авторитетная сестра, которая, когда я поступала в театральный, сказала: «Какая она актриса? Они все маленькие, и ноги 35 размера, а не 39-го, как у Оли», - рассказала Ольга. - Да, когда в 87-м я поступала в Москве в Театральный, а конкурс был 300 человек на место, большинство были красивенькие. Некрасивые, но талантливые поступали по 7-10 раз.

Ольга - Салоха с Павлом Харланчуком - чертом в спектакле «Ноч на Каляды» до массового увольнения актеров Фото: kupalauski.by.

Была на фарфоровом заводе рабочей

Ольга рассказывала "Комсомолке", что в 17 лет пережила звездную болезнь.

- Я пережила самую настоящую звездную болезнь с поднятием на олимп в 17 лет. С последующим моментальным спуском на дно. А это самый лучший урок. Я отлично сдавала экзамены и решила, что уже схватила Бога за бороду. Все говорили, что я «такая талантливая и гениальная и обязательно пройду!»

Слетела я на последнем экзамене – на сочинении, которое из-за звездной болезни писала одной левой. За всю юность страшнее удара не было. Я вернулась в Минск - папа устроил на фарфоровый завод, где я три месяца была рабочей, а потом - контролером ОТК. Хорошо, что тот удар случился в 17, и, когда после на радио пришла известность – голова от эйфории уже не кружилась. А в театральный я поступила в Минске.

«Мама контролировала лет до 30-и»

Когда в 90-е голос Нефедовой звучал отовсюду (Ольга Нефедова была одной из топовых ведущих на радио "Би-Эй"), звездная болезнь, говорит актриса, не вернулась.

- Хоть все двери и были открыты, везде была «наливайка», по одному жесту накрывались столы - сплошной большой праздник. Хорошо, что мама меня контролировала лет до 30. Если у меня были ночные эфиры - мама включала радио проверить, что я действительно веду эфир. Если я вела что-то в клубе «Юла» - мама могла прийти, посмотреть: таскаюсь я где-то и пью или же веду мероприятие. Был очень хороший сдерживающий момент, хотя тогда он меня жутко бесил…

Ольга с мамой Валентиной Дмитриевной. Фото: личный архив

«В 38 лет я решила стать, как все»

Ольга Нефедова дважды была замужем, но с семьей, говорила актриса, «не получилось».

- По сравнению с тем адом, который был [Ольга говорила "КП" о серьезной болезни матери и ее смерти], сейчас я наслаждаюсь новыми ростками в душе. Думать про мужчин, про любови и расставания - да ну! Все это несопоставимо с трагедией ухода. На самом деле у каждого из нас есть всё для счастливой жизни. Да, я задумываюсь о том, что буду старой, но не плачу в подушку от того, что нет мужа с дитями и внуками.

Отдаю себе отчет, что совершала ошибки. Первый брак по большой любви рухнул из-за расстояний, второй был уже моей ошибкой. В 38 лет я решила стать, как все: вышла замуж, чтобы родить, потому что так надо. Второй супруг, умнейший человек, был младше на 7 лет, но мы психологически были полными противоположностями. Через два года я подала на развод. (...) Мы встречались полгода. Тогда я считала, что мужчина должен быть умным, состоявшимся, с правильными ценностями. Но оказалась не готова жить с патологически ревнивым человеком, не согласным с моей профессией.

В казино проиграла несколько машин

Когда речь в интервью зашла об адреналине, Ольга призналась, что около 10 лет играла в казино.

- Был в моей жизни период казино - самый большой и гиблый адреналин. С 1995-го по 2005-й несколько машин, думаю, я проиграла. Гонорары за съемки тогда были хорошие. Это действительно болезнь, и опять же при помощи мамы я смогла остановиться. Сегодня направляю свою адреналиновую энергию в другое русло. После ухода мамы я, городской житель, продала ее квартиру и купила 20 соток леса, где за полгода построила дом. Нанимала строителей, во все вникала, поскольку руководила всем этим процессом и платила за него. Научилась сажать помидоры-огурцы - для меня, белоручки, это все очень крутой адреналин: смогу или нет?

Фото: личный архив

При Николае Пинигине не играла главных ролей

В 2018-м году Ольга признавалась, что больше чем в театре она на радио и в кино.

- Я не знаю почему, но мне не дают главных ролей, - говорила она. - Я 26 лет работаю в Купаловском театре, но самые главные и крутые свои роли сыграла в первые три года.

На вопрос о том, почему, по ее мнению, Николай Пинигин - тогдашний художественный руководитель театра - не дает главных ролей, отвечала:

- Возможно, потому, что у меня сложный характер, я могу спорить с режиссером, если мне что-то не нравится. Сейчас же идут по пути наименьшего сопротивления, спектакли порой делают за месяц. Все вертится вокруг потребительского мира, театр становится ремеслом. Какие-то роли мне сегодня отстегивают - именно «отстегивают». Николай Николаевич Пинигин любит повторять фразу: «Ленин здесь я!» Наверное, я - не Роза Люксембург.

1992-1993 годы. В это время Ольга Нефедова пришла в Купаловский театр. Фото: личный архив

Думала о ребенке из детдома, но решила, что не сможет привить нужные качества без мужчины

- Ольга, в одном из интервью вы говорили, что могли бы взять ребенка из детского дома…- говорила Ольге журналистка "Комсомолки".

- Раньше считалось, что взять ребенка из приюта - как с нуля построить церковь. В какой-то момент я поняла, что у меня не хватит моральных сил. У ребенка должен быть и отец, и мать, я не привью ему качества, которые должен привить мужчина.

Страшные перекосы хорошо видны на мальчиках, которых мама растила одна. Какие бы хорошие они ни выросли - они вырастают с женской психикой. Я бы не смогла воспитать ребенка одна, а сейчас, наверное, не хватило бы и нервной системы. Взять и испортить человеку жизнь, психику?

Себя называет большим ребенком

В продолжение темы с детдомом и усыновлением Ольга размышляла о том, что помогать можно и на расстоянии.

- Приезжать в детский дом, в дом престарелых, в хоспис - такая помощь нужна не меньше... У меня одной не хватило бы сил ни родить и воспитать, ни взять из детского дома и воспитать. Несмотря на то, что я кому-то кажусь мудрой и сильной женщиной, внутри я до сих пор большой ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видеофакт. Актриса Ольга Нефедова расплакалась на встрече с Лукашенко

Она вспомнила тот момент, когда президент вышел с автоматом (читать далее)