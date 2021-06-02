Верона получила 30 тысяч рублей и овации: вот какую корову выбрали лучшей в Беларуси

Знакомьтесь - это Верона! Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Результаты конкурса должны были объявить ровно в два часа дня и, кажется, ради этого зрелищного шоу многие оторвались даже от шашлыков.

- Так, быстро допивай уху, Лев, бежим смотреть на красавиц-коров, - поторапливает сына заботливый отец.

Награды конкурса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уха, к слову, очень достойная: ароматная, с кусочком щуки. Стоит 2,5 рубля за поллитровый стакан.

Мы тоже не могли не посмотреть на «Мисс корову» - ведь это, ни много ни мало, а лучшая корова Беларуси этого года! Правда, ждать оглашения результатов, пришлось почти полчаса - награждение несколько затянулось.

Корреспондент "Комсомолки" тоже познакомился с буренкой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Веса мероприятию предал и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

В своем приветственном слове он кратко рассказал о достижениях мясомолочной отрасли, привел статистку внешней торговли. Дальше - перешел непосредственно к награждению - именно из его рук победители в разных номинациях получали свои заслуженные награды.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этом году конкуренция между буренками очень серьёзная. Вообще, конкуренция усиливается год от года. Всегда есть недовольные. Те, кто не согласен с решением жюри, есть всегда. С ними мы разберемся позже, за шатрами, - пошутил замминистра и приступил к раздаче кубков.

В преддверии награждения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работники сельхозпредприятий болели за своих участниц не меньше, чем фанаты на конкурсе «Евровидение».

Такой титул теперь будет носить Верона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Имена победительниц - тоже, словно песня из мелодий и ритмов зарубежной эстрады: свои награды получили коровы из хозяйств самых разных уголков страны: Тиффани, Амазонка, Милана, Симка, Стелла, Верона, Бабочка, Сангрия…

Ведущий нагнетает напряжения в атмосферу.

- Внимание. Вот этот волнительный момент. Титул «Мисс самая-самая лучшая племенная корова Республики Беларусь 2021 года» получает… Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов». Денежная премия в размере 1050 базовых величин, а это - 30450 рублей получает корова по кличке Верона.

Победители конкурса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Овациям со стороны зрителей позавидовали бы Светлана Лобода и Стас Михайлов.

- Ура! Я верила в нее, верила, - почти кричит от радости по видимому одна из работниц этого предприятия.

"Закулисье" конкурса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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