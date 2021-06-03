«Матч ТВ» представляет турнир кубок Париматч Премьер с участием топ-клубов рпл

В нем примут участие клубы Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки». Призовой фонд турнира составит 23 млн рублей. Турнир, который становится главным в межсезонье, будет проведен уже в четвертый раз. Титульным спонсором в третий раз подряд выступит букмекерская компания Parimatch.

Матчи Кубка Париматч Премьер будут проходить на «Открытие Банк Арене» и «Арене Химки». Согласно регламенту турнира, каждая из команд сыграет по три матча. Всего состоятся шесть встреч.

В матче открытия встретятся «Рубин» и «Химки», которые по итогам прошедшего сезона РПЛ заняли четвертое и восьмое места соответственно. Казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого пробился в новый европейский турнир – Лигу конференций, а «Химки» выдали очень сильный отрезок после паузы, что позволило им укрепиться в середине турнирной таблицы.

Два других участника Кубка Париматч Премьер — «Спартак» и «Сочи» — начнут свой путь на турнире 11 июля. Черноморский клуб завоевал путевку в Лигу конференций по итогам сезона, а «красно-белые» попробуют себя в Лиге чемпионов.

Кубок Париматч Премьер – один из важнейших этапов подготовки к старту нового сезона Тинькофф РПЛ и великолепная возможность для фанатов посмотреть на игру команд Премьер-Лиги в межсезонье. Турнир получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер, а также на цифровых площадках холдинга, таких как Matchtv.ru и Sportbox.ru. Кроме всего, трансляции турнира будут доступны всем клиентам Parimatch на сайте компании и в мобильном приложении.

Руслан Медведь, СЕО Parimatch Россия:

«Турнир становится постоянным, и мы наблюдаем рост его популярности среди российских болельщиков. Мы рады тому факту, что, несмотря на сложности и текущую ситуацию в мире, турнир будет проведен в Москве. Впервые все желающие смогут очно оценить готовность команд к новому сезону. Уверен, что нас ждут яркая борьба и шикарные эмоции, за которые мы так любим футбол. Со своей стороны предложим болельщикам принять участие в специальных активностях и порадуем наших клиентов бонусами. Желаю всем командам побед! Футбол ярче с Parimatch!»

Генеральный продюсер «Матч ТВ», Тина Канделаки:

«Телеканал «Матч ТВ» нацелен на то, чтобы дать возможность болельщикам увидеть как можно больше высококлассных футбольных матчей.

Кубок Париматч Премьер несомненно является одним из важных событий футбольного календаря России. Ждем увлекательной игры и ярких эмоций, каждая из которых попадет в объектив камер телеканала «Матч ТВ».

О канале «МАТЧ ТВ»

«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни. В эфире — трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы о спорте.

О Parimatch

Parimatch – одна из крупнейших России, Европе и СНГ беттинг-компаний, которая за годы активного развития трансформировалась в одного из европейских лидеров индустрии. Бренд обладает внушительным спонсорским портфолио в традиционных видах спорта, сотрудничая с ведущими российскими федерациями (Ассоциация мини-футбола России, Всероссийская федерация волейбола и другие) и рядом футбольных клубов в России («Сочи», «Химки») и за рубежом («Ювентус», «Эвертон» и «Лестер Сити»). Parimatch – лауреат множества наград в рамках самых престижных спортивных и отраслевых премий, среди которых: «Лучший онлайн-букмекер» (BR Awards 2019), «Открытие года» (Bispo Awards 2019), «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний», «Лучшая спонсорская интеграция в киберспорте» (MarSpo Awards 2020), «Спонсорская активация года» (Sport Business Awards 2021), «Социально ответственный букмекер» (BR Awards 2021), «Бренд года в спорте» (MarSpo Awards 2021). Parimatch – эксклюзивный беттинг-партнер UFC и Ла Лиги.