Минус Саснович: Соболенко и Азаренко прошли в 1/16 финала «Ролан Гаррос» - 2021

В игре Соболенко наблюдалось нервозность, Фото: wtatennis.com / Getty Images

Старт крупного турнира «Ролан Гаррос-2021» выдался непредсказуемым в некоторых матчах и шумным на информационные события. Уже после первого круга мужского разряда престижный турнир покинули - Доминик Тим, Григор Димитров, Андрей Рублев, а в женской категории – Бьянка Андрееску и Гарбинье Мугуруса. Позже стало известно, что с турнира снялись Петра Квитова и Наоми Осака, которая ранее устроила медиа-бойкот.

Первой из наших выступила экс-первая ракета мира Виктория Азаренко (16-ая ракетка в рейтинге WTA ). Во втором круге ей досталась представительница Дании Клара Таусон (90-е место в рейтинге WTA). Отметим, что ранее на соревнованиях обе спортсменки не пересекались между собой.

Начала игру Азаренко бодро и агрессивно. Взяв гейм на подаче датчанки, белоруска немного расслабилась. Клара Тоусен выровняла счет и игру в целом. Когда дело шло к тай-брейку, Виктория опомнилась и взяла первую партию со счетом 7:5.

Терять преимущество белоруска не собиралась. Второй сет прошел по сценарию первого в равной борьбе. Ближе к завершению Азаренко закрыла все вопросы по статусу фаворита со счетом 6:4. Это позволило Виктории добраться до третьего круга грунтового турнира, где следующей соперницей станет неуступчивая Мэдисон Киз из США (24-ое место в рейтинге WTA).

Особое внимание привлекло белорусское дерби с участием четвертой ракетки мира Арины Соболенко и Александры Саснович. В предыдущем раунде Соболенко в двух сетах обыграла хорватку Ана Конюх (6:4, 6:3), а Саснович с немалыми усилиями одолела француженку Диан Парри (6:3, 3:6, 6:3).

В игре Соболенко наблюдалась нервозность, теннисистка старалась проводить короткие розыгрыши. Все это сказалось на присутствии множества невынужденных ошибок. В свою очередь, Саснович продемонстрировала спокойствие, грамотно действовала на приеме, моментами предлагала укороченные и резаные удары. Обе спортсменки долгое время не удерживали свои подачи и приложили максимум усилий за борьбу каждого очка. В итоге первая партия завершилась в пользу титулованной спортсменки – 7:5.

Нестабильность в матче белорусок продолжилась и во втором сете. Соперницы обменивались геймами на своей подаче, было много брака в розыгрышах. В середине второй партии Арина Соболенко включила обороты, уверенно набирала очки с помощью коронного форхенда. Это позволило четвертой ракетке мира нанести поражение Саснович в непростом матче – 7:5, 6:3. Соперницей Соболенко в третьем круге французского «Ролан Гаррос» станет россиянка Анастасия Павлюченкова (32-ое место в рейтинге WTA).

Следующий раунд 1/16 финала «Ролан Гаррос» состоится 4 июня.

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