«Хотели играть до конца»: сборная Беларуси уступила Азербайджану в товарищеском матче

Футбол. Товарищеский матч. Беларусь- Азербайджан. 2 июня 2021 года. Минск, Национальный олимпийский стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До этого сборные Беларуси и Азербайджана в официальных матчах встречались трижды. Матч был товарищеским ожидать шквала голов и борьбы было бы самонадеянно.

Евгений Яблонский (в центре). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые тридцать минут было некоторое игровое преимущество сборной Азербайджана, к концу первого тайма игра выровнялась, беларусы атаковали активно, но безрезультативно. После забитого на 56-й минуте гола Максимом Скавышем, азербайджанцы ответили дважды на 73-й минуте отличился Бадави Гусейнов, точку в итоговом счёте матча поставил Рамиль Шейдаев, в добавленное арбитром время. Итог 1:2.

Матч проходил на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7 июня сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с командой Сьерра-Леоне в Гродно на местном стадионе ЦСК "Неман" начало матча в 19:00.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Беларусь - Азербайджан - 1:2

2 июня. Начало матча в 19.00.

Минск. Национальный олимпийский стадион "Динамо".

На матче присутствовали 4120 зрителей.

Беларусь: Павлюченко (вратарь), Печенин (Юзепчук, 46 мин.), Швецов, Володько, Быков (Климович, 70 мин.), Хадаркевич, Эбонг (Седько, 84 мин.), Золотов (Г.Шевченко, 77 мин.), Яблонский, Д.Антилевский (Подстрелов, 77 мин.), Скавыш (капитан) (А.Соловей, 84 мин.).

Запасные: Чичкан, Василючек, Заяц, Гречихо, Нечаев, Е.Шевченко.

Азербайджан: Балаев (вратарь), Гараев (Мустафаев, 76), Салахлы, Хагверди, Медведев (капитан), Алескеров (Джафаркулиев, 68 мин.), Махмудов (Исаев, 76 мин.), Горбани (Шейдаев, 68 мин.), Гусейнов, Кривоцюк (Ахмедзаде, 68 мин.), Т.Байрамов (Нуриев, 76 мин.).

Запасные: А.Байрамов, Дженетов, Гусейнов, Алиев, Джамалов, Ибраими.

Голы: 1:0 — Скавыш (56 мин.). 1:1 — Гусейнов (73 мин.). 1:2 — Шейдаев (91+).

Предупреждения: Володько (40 мин.), Эбонг (61 мин.); Кривоцюк (26 мин.), Медведев (54 мин.), Гараев (74 мин.), Мустафаев (82 мин.), Исаев (90 мин.).

Болельщики сборной Азербайджана. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил против Дмитрия Антилевского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Штрафной удар у ворот сборной Азейрбайджана. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Медведев против Кирилла Печенина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщицы на трибунах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стенка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Видеооператор. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики сборной Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки сборной Беларуси празднуют забитый гол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренерский штаб сборной Азербайджана Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почитатели таланта Дмитрия Подстрелова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Макс Эбонг. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Товарищеский матч. Беларусь- Азербайджан. 2 июня 2021 года. Минск, Национальный олимпийский стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Георгий Кондратьев - главный тренер сборной Беларуси по футболу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Товарищеский матч. Беларусь- Азербайджан. 2 июня 2021 года. Минск, Национальный олимпийский стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автор единственного гола в ворота сборной Азербайджана - Максим Скавыш. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 73-й минуте мантча гол в ворота Павла Павлюченко забил Бадави Гусейнов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты военной академии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В добавленное время гол в ворота сборной Беларуси забил Рамиль Шейдаев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказание медицинской помощи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ