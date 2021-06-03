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Минск3 июня 2021 16:55

Вывеска осталась, магазин - другой: посмотрите, как преобразился «Центральный»

Знаменитый универсам на главном столичном проспекте в очередной раз за последние годы преобразился
Источник:kp.by
В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В марте 2021 года назад стало известно о том, что у сети "Домашний", с которой был связан и известный столичный универсам "Центральный" на проспекте Независимости у Октябрьской площади, начались проблемы. Вскоре в "Центральном" начались большие распродажи, а затем торговый зал на втором этаже закрылся.

А 3 июня в "Центральном", который сохранил легендарную вывеску, открылся супермаркет "Евроопт". "Комсомолка" посмотрела, как преобразился универсам.

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в универсаме «Центаральный» состоялось открытие «Евроопта».

В Минске в универсаме «Центаральный» состоялось открытие «Евроопта».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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