Вывеска осталась, магазин - другой: посмотрите, как преобразился «Центральный»

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В марте 2021 года назад стало известно о том, что у сети "Домашний", с которой был связан и известный столичный универсам "Центральный" на проспекте Независимости у Октябрьской площади, начались проблемы. Вскоре в "Центральном" начались большие распродажи, а затем торговый зал на втором этаже закрылся.

А 3 июня в "Центральном", который сохранил легендарную вывеску, открылся супермаркет "Евроопт". "Комсомолка" посмотрела, как преобразился универсам.

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в универсаме «Центаральный» состоялось открытие «Евроопта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялось открытие «Евроопта», который разместился на площадях знаменитого универсама «Центральный». Фото: Павел МАРТИНЧИК