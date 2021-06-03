Как провести каникулы с пользой?

Любимые герои популярного мультфильма про фиксиков помогут ребенку полюбить волшебный мир книг! Легкий текст, оригинальная верстка, яркие иллюстрации сделают чтение интересным, помогут развить воображение, улучшат речь, орфографию и грамматику.

Увлекательные истории по мотивам популярного мультфильма отлично подойду для самостоятельного изучения и для семейного чтения.

Комплект «Фиксики. Большой подарок» - это два бестселлера о популярных мультгероях в одном наборе: "Фиксики против кработов. Изобретательная история" и "Фиксики. Большой секрет. Таинственная история о маленьких человечках".

Существуют ли маленькие человечки? Возможно, они живут среди нас? – задался вопросом известный журналист Дмитрий Кудыкин, по совместительству папа ДимДимыча. И посвятил своё популярное шоу на телевидении поиску ответа на этот вопрос. Фиксики смотрели шоу с интересом: маленькие человечки, которые незаметно чинят технику, давно живут в каждом доме. «Фиксики против Кработов». Профессора Чудакова вызвала на дуэль его бывшая однокурсница Эрика. Когда-то учёный нечестно победил в конкурсе научных изобретений. После этого друзья поссорились и не видели друг друга много лет. Сейчас Эрика тоже учёный. Она узнала, что в прошлом победить Чудакову помогли фиксики. В новом научном состязании профессору будут помогать маленькие человечки, а Эрике – кработы. Кто победит? Читай книгу и узнаешь!

Характеристики книги:

- Объем: 256 страниц

- Формат: 220х290

- Печать блока: цветная (бумага мелованная)

- Переплет: мягкий

- Вес 1 экз. –900 гр.

- Цена: 18 руб. за две книги

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