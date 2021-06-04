«У сына есть шансы ходить самостоятельно»: 11-летнему Семену из Витебска нужна операция

У Семена ДЦП. Чтобы научиться ходить, мальчик постоянно занимается. Фото: из личного архива

О Семене мы писали пару лет назад. Только в два года Сема научился переворачиваться. И лишь на пятом году он сел и начал разговаривать. Диагноз Семы - ДЦП.

Мальчик постоянно проходит реабилитацию, которая дает результат. Но сейчас у Семена пошла сильная деформация стопы, из-за чего ему больно ступать на ножку. По этой причине страдает и колено. Мальчишке нужно хирургическое вмешательство. Прооперировать Сему согласилась испанская клиника.

- Нам сказали, что перспективы хорошие и, скорее всего, после операции у Семочки колено выровняется и опора на ноги будет хорошая. Возможно, он начнет ходить самостоятельно, - говорит мама Семена Наталья. - Сейчас сын ходит с ходунками или с поддержкой, но недолго из-за больной ножки.

Операция в Испании дорогостоящая. Из нужной суммы осталось собрать 25 707 евро (на 28 мая). В эту сумму входит не только лечение, но и другие траты, например перелет.

- Дата операции будет назначена, когда соберется вся сумма. К сожалению, операция у нас переносилась уже раз пять. Сейчас у Семы переходной возраст, и он переживает, что не ходит. Спрашивает: «А как я буду жениться?» - улыбается Наталья. - Надеемся, что сумма все-таки соберется и операцию сыну сделают.

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Новиковой Натальи Александровны на лечение сына Новикова Семена Дмитриевича.

Для почтового перевода:

г. Витебск, ул. Богатырева, д. 24, кв. 61, индекс: 210036 Новиковой Наталье Александровне.

Можно перевести деньги на банковские карточки:

Беларусбанк: 4255 2003 0410 9044. Срок действия: до 08/21. Оформлена на маму Семена, Новикову Наталью Александровну.

МТБанк: 5351 0412 0989 4219. Срок действия: до 10/21. Оформлена на папу Семена, Новикова Дмитрия Павловича.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37533) 382-84-48.

Яндекс-деньги: 410011880567911.

Webmoney:

BYR: WMB B153147508743.

RUR: WMR R507537347589.

USD: WMZ Z111973410918.

EUR: WME E248905974117.

Наталья, мама Семена: (+37529) 2193386.

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