Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 июня 2021 года: в мире сделали 2 млрд прививок, в Беларуси зарегистрировали «Спутник Лайт»

Пандемия идет на спад Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не во всех частях планеты пандемия идет на спад. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса - за последние две недели количество вновь заболевших COVID-19 на континенте увеличилось на 20%, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Зато число сделанных в мире прививок от коронавируса уже превысило 2 млрд. Больше половины из них пришлись на три страны - Китай, США и Индию.

В Беларуси также продолжается вакцинация, а заболеваемость снижается - в частности, в Минске в ближайшее время две больницы возвращаются к обычному режиму работы: 1-я и 3-я городские больницы. Что касается статистики, опубликованной Минздравом 3 июня, то она немного повысилась по некоторым параметрам. Уровень смертности впервые за долгое время изменился: за минувшие сутки скончались 11 пациентов с выявленным коронавирусом, в то время как ранее смертность сохранялась на уровне 10 умерших за сутки. За весь период распространения инфекции на территории страны, официально, умерли 2 тысячи 882 пациента с коронавирусом.

В Беларуси идет вакцинация Фото: Павел МАРТИНЧИК

За прошедшие 24 часа выявили в Беларуси 879 новых случаев COVID-19, а выписали из больниц 1 тысячу 294 пациента. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 396 тысяч 869 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели из них 388 тысяч 632 пациента.

Хорошая новость для тех, кто планирует пройти вакцинацию: в Беларуси зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения данной вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу. В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесённой инфекции коронавируса, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной «Спутник Лайт». Вакцина включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины Спутник V.

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