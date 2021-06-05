Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 июня 2021 года: сколько уже прошли вакцинацию в Беларуси, петиция с требованием открыть границу и новый опасный штамм

Существенного снижения заболеваемости в Беларуси пока нет Фото: Олег ЗОЛОТО

В прекращении пандемии медики делают большую ставку на вакцинацию. В Беларуси пока не большой процент получил прививку: полный курс вакцинации прошли 3,2% населения, а первый компонент получили 6,1%.

Что касается статистики по заболеваемости в стране, то существенного снижения пока нет. По последним данным, опубликованным Минздравом 4 июня, за сутки в республике зарегистрировали 1 тысячу 189 новых случаев COVID-19, при этом выписали из больниц 1 тысячу 297 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси подтверждены 398 тысяч 052 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели 389 тысяч 929 пациентов.

И вновь сообщается об очередных 10 умерших за сутки пациентов с выявленным коронавирусом. За весь период распространения инфекции в республике, официально, умерли 2 тысячи 892 пациента с ковидом.

Тем временем, белорусы массово подписывают петицию с требованием снять запрет на выезд из страны, который власти объясняют пандемией. Эта петиция стала популярной и сейчас набирает подписи. Ее запустили 2 июля, и за неполных два дня петицию подписали уже свыше 1,3 тыс. человек. Сбор подписей продлится до 9 июня, затем петицию направят в Совет министров.

- Ограничение на выезд из Беларуси выглядит странно и нелогично. Граждане имеют право на свободу перемещения и выбора места жительства. Многие из нас работают и учатся за пределами страны. Выезжающие и не планирующие возвращаться сюда люди явно не представляют для страны никакой эпидемиологической угрозы, - считают авторы коллективного обращения.

Вакцинация поможет остановить пандемию Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Продолжают поступать тревожные известия из разных точек планеты. Например, стало известно, что в Индии нашли опасный для вакцинированных штамм коронавируса. Большая часть заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, которая включает в себя три штамма. К такому выводу пришли в ходе нового исследования эксперты Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии. Медики зарегистрировали в Индии 63 случая прорывной инфекции, когда получивший прививку человек заболел той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. При этом 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 - одну.

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