Цвет настроения - желтый: новая салатная заправка КАМАКО к летнему сезону

В свой юбилейный год компания КАМАКО не перестает радовать потребителей новинками - в мае начался старт продаж новой салатной заправки с ярким вкусом «Французская горчица - лимон». Новинка выходит на рынок в самом начале летнего сезона зелени и свежих овощей.

Расширенная линейка салатных заправок КАМАКО теперь включает три популярных вкуса:

- розмарин - орегано - базилик;

- чеснок - зелень - паприка;

- французская горчица - лимон.

Новинка содержит в составе подсолнечное масло и отличается кремовой текстурой, превосходным лимонно-горчичным вкусом и сладким ароматом специй. Салатная заправка КАМАКО «Французская горчица - лимон» идеально дополнит палитру вкусов свежих и теплых салатов, рыбных блюд, овощных гарниров. Продукт имеет удобную упаковку для использования как в домашних условиях, так и вне дома.

- Категория салатных заправок достаточно новая для белорусского рынка, она только начинает формироваться, и это происходит на фоне распространения философии осознанного потребления и растущего интереса к теме здорового питания. Компания КАМАКО как эксперт рынка соусов выступает пионером и активно работает над популяризацией этой перспективной категории. Салатные заправки имеют большой потенциал, поскольку как нельзя лучше отвечают современным запросам рынка и являются альтернативой традиционным соусам для тех потребителей, которые стремятся к поиску новых вкусов, расширению повседневного меню или снижению калорийности потребляемых блюд. Среди множества преимуществ салатных заправок - ценимые в условиях современного ритма жизни простота и скорость приготовления блюд, возможность разнообразия рациона питания с минимальными усилиями для потребителя. Уверены, что продукт придется по вкусу и прочно войдет в рацион питания белорусов, - прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу Наталья Черник.

Продукт уже поступил в розничную торговую сеть в Беларуси и на экспортных рынках.

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