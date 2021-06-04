Задержанный Роман Протасевич дал большое интервью в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ: вот что он сказал

Роман Протасевич дал большое интервью в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ. Фото: ОНТ

Задержанный блогер Роман Протасевич дал большое интервью в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, которое вышло в эфире в четверг, 3 июня. Вот несколько цитат из интервью.

О признании вины в организации беспорядков

- Я открыто признаю, что был одним из тех людей, которые публиковали призывы выйти на улицу 9 августа 2020 года. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение…Я сразу признал свою вину по статье 342 Уголовного кодекса – Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Я, правда, хочу сделать все для того, чтобы исправить свои ошибки, - сказал Протасевич.

О телеграм-канале «Черная книга Беларуси» и причастности к нему Софии Сапеги

- Я прекрасно понимал, что рано или поздно мне придется понести ответственность за свою деятельность. Я никакого отношения не имел к деятельности телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Если говорить о телеграм-канале «Беларусь головного мозга» - да, к нему я имел прямое отношение, - пояснил Протасевич.

На вопрос ведущего, имела ли гражданка России София Сапега отношение к телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», Протасевич утвердительно кивнул.

Он также рассказал, как именно в данный телеграм-канал попадали данные сотрудников милиции.

- Многую информацию передавали экс-силовики, а также так называемые «крысы», которые есть в любом коллективе и которые легко выдавали данные своих коллег, - сказал Протасевич.

Роман Протасевич дал большое интервью в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ. Фото: ОНТ

О финансировании проекта Степана Путило

- Все лавры, которые он (Путило) получал, он получал их за счет работы других людей. Изначально телеграм-канал, который был признан в Беларуси экстремистским, жил исключительно за счет рекламы. Сторонних вливаний не было. А вот летом 2020 года начало происходить много интересных вещей. Все началось с того, как только редакция телеграм-канала попыталась въехать в помещение «Белорусского дома» в Варшаве, возглавляемое Алесем Зарембюком. Как сейчас помню, мы, вместе со Степаном и журналистами пришли просто посмотреть комнатку. Все было захламленное и грязное. Мы еще даже не успели согласиться, а Зарембюк уже потирал руки и сказал нам, что у него есть интересный совместный проектик на американские гранты. Мы еще даже не согласились, а разговоры уже пошли. На данный момент «Белорусский дом» в Варшаве – ведущая организация, контролирующая всю белорусскую повестку, все белорусские события. Лично через премьер-министра Польши через карманы «Белорусского дома» в Варшаве было выделено 53 миллиона злотых на помощь белорусским беженцам. Но самое интересное вот в чем: наша редакция там сидела, домофон круглые сутки разрывался, но людям никто не открывал дверь.

Протасевич отметил, что Алесь Зарембюк начал заниматься развитием проекта в нужном ему направлении.

- Когда я начал позже высказывать свое недовольство, то у нас состоялся разговор с Зарембюком, во время которого он мне сказал, что если я суну свой нос куда не нужно, то у меня будут проблемы. На данный момент телеграм-канал, признанный в Беларуси экстремистским, стад просто дойной коровой для «Белорусского дома» в Варшаве. Ведь ему («Белорусскому дому») выделили элитный коттедж в элитном районе города…Изначально телеграм-канал действительно жил только за счет рекламы. Позже Степан запустил читательские пожертвования. Первой точкой конфликта стало российское финансирование телеграм-канала, - сказал Протасевич.

О том, кто мог его «сдать»

Протасевич в интервью напомнил, что за 40 минут до вылета из Афин в Вильнюс в рабочем телеграм-чате он написал, когда и какие самолетом будет перемещаться. В чате, по словам Романа, находился тот самый человек, которого он и подозревает в «сливе» информации.

Протасевич назвал фамилии Вечорко и Богдановича и сказал, что особенно с последним у него складывались напряженные отношения, так как он (Протасевич) не хотел выполнять «какую-то политическую работу»

- Да, я склонен предполагать, что Богданович причастен к моему аресту. Более того, я даже уверен в этом, - заявил Протасевич.

О посадке самолета Ryanair в Минске

- Мы оба (подразумевается София Сапега – Ред.) были в состоянии стресса, мозги практически не работали. Я даже не думал над тем, что нужно уничтожить телефон. Необходимо было успокоиться. Я позже думал об этом. Приземление можно было бы сравнить с ощущением, когда ты заходишь на эшафот. В моем случае, я приземлился на эшафот. Я ведь понимал: как только самолет совершит посадку, я буду должен ответить за все то, что совершил, за весь тот урон, который нанес стране, - сказал Протасевич.

Об отношении к Александру Лукашенко

- Не буду скрывать, что я действительно много критиковал Александра Григорьевича. Естественно, мне казалось, для этого причины были. Я всю жизнь работал журналистом. Но когда начал постепенно втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось бежать оттуда. И тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковал Александра Григорьевича, это лишь попытка давления. И что во многих моментах он поступал правильно. Безусловно, я уважаю Александра Григорьевича.

О войне на Донбассе

Протасевич рассказал, что впервые поехал в зону АТО в 2014 году и пробыл там всего 1,5 месяца. Он признался, что действительно был при батальоне «Азов», но не в его штате.

- Я был тогда подростком, окрыленным какими-то напускным и абсолютно неверным романтизмом войны. Я просто был журналистов, пусть и при боевом подразделении, но в основном продолжал заниматься фотографией. Честно говоря, я считаю, что вся моя поездка туда стала самой большой ошибкой в моей жизни. Я очень жалею. Надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и решимости для того, чтобы не выдать меня туда.

Роман Протасевич дал большое интервью в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ. Фото: ОНТ

О дальнейших протестах в Беларуси

- Протестов уже нет, и они едва ли будут. Я даже больше могу сказать. Последние месяцы, когда все равно были попытки призвать к каким-то акциям, уличным протестам, у меня был конфликт с тем же Вечорко, с представителями ByPol об уличной активности. Я открыто говорил, что улиц у нас нет и не будет. Сейчас уже все. Глупо и дальше пытаться призывать выходить на улицы, когда объективно уже никто не выйдет. Я открыто говорил, что мы проиграли.

О санкциях

- Сейчас санкции двигаются по той причине, что являются инструментом политического давления. Санкции необходимы для того, чтобы сейчас, когда не может быть уличных протестов, экономика Беларуси рухнула как можно скорее. И если она рухнет, то тогда люди выйдут на улицы.

О сотрудничестве со следствием

- Я открыто сотрудничаю со следствием и предоставляю множество уникальных фактов. Могу сказать, что переосмыслил для себя многие вещи. Не хочу больше лезть в политику. Хочу надеяться на то, что смогу все исправить и жить спокойной жизнью: завести семью, детей и перестать бежать от чего-то.

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