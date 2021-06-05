«Большинство подписей «согласен» были поддельными»: как в минской многоэтажке жильцы отказались от камер видеонаблюдения

Видеоконтроль сегодня - явление распространенное. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тема с установкой камер в двух подъездах дома №16 по проспекту газеты «Правда» в Минске началась еще поздней осенью 2020 года. Тогда, рассказала «Комсомолке» одна из жительниц этого дома, ей на мобильный телефон позвонили, представившись сотрудниками «Белтелекома», и спросили не будет ли она против установки видеокамер в доме. Женщина ответила категорически: «Нет, не хочу». Человек на том конце провода назвал ее позицию странной, тем более, что у нее пакет «Ясна», а по нему услуга обойдется в 2,5 рубля, тогда как для остальных 5 руб. и напоследок сказал, что остальные соседи в основном «за».

На том разговор и закончился. Читательница «КП» написала о нем в домовой чат. Соседи откликнулись: похоже, трубку с незнакомого номера взяла только она, и никто об этой инициативе не осведомлен. Потом звонки все же поступали и на другие телефоны жителей дома. И, по словам тех, кто состоит в домовом чате, большинство людей говорили, что они против установки видеокамер.

А кто за камеры платить будет?

Все утихло, а в конце февраля в домовом чате появляется сообщение одного из жильцов, что в первом подъезде идет монтаж сети видеоконтроля. Люди всполошились: кто давал разрешение на проведение работ, кто за это будет платить, ведь абонентские договора с собственниками квартир не заключали. В лучшем случае некоторых просто обзванивали на предмет: хотите - не хотите камеры. Жильцы начали названивать в «Белтелеком», а там отвечают: был телефонный опрос, в котором больше половины ответили, что они «за» камеры.

В руки жильцов попал протокол голосования, где вынесен вопрос установки видеоконтроля и заключения договора с РУП «Белтелеком», являющимся поставщиком данной услуги. В итоге выяснилось, что подавляющее большинство подписей «согласен на установку камер» и «согласен пользоваться услугой» - поддельные. Люди подлогом возмутились не на шутку, в том числе и в «Белтелекоме».

Началась новая эпопея – компания опять стала обзванивать жильцов, а потом и ходить по квартирам (правда, не по всем подряд) с опросникам. Там люди в большинстве своем ставили «против» уже своей рукой. Представители «Белтелекома» извинялись, и не скрывали, что да, был такой неприятный случай с подделкой подписей. При этом жильцов дома так и не проинформировали о результатах вторичного опроса.

Кто подделывал подписи и что ему за это будет?

«Комсомола» попросила специалистов «Белтелеком» прокомментировать ситуацию, которая сложилась в доме №16 по пр. газ. «Правда». Главные вопросы – зачем подписи подделали, проводилось ли расследование по этому случаю и каковы его итоги?

Руководитель пресс-службы «Белтелеком» Екатерина сказала, что «нарекания поступили, поэтому и проводили повторный обход жильцов». Специалист попросила журналиста выслать фото протокола, которым располагали жильцы дома, но которого, по словам Екатерины, нет у «Белтелекома».

После этого «Комсомолка» получила официальный ответ. «Белтелеком» утверждает, что в ноябре 2020 года был проведен предварительный обход жильцов дома № 16 по пр. газеты «Правда» по вопросу установки видеокамер и подключения услуги «Видеоконтроль». Поквартирный обход для получения письменного согласия был запланирован на март 2021 года, после проведения подготовительных работ, получения технических условий и составления схемы для согласования с жильцами.

«Предварительный опрос жильцов проводил исполнитель (физическое лицо), выполняющий работы на основании гражданско-правового договора, - говорится в ответе «Белтелекома». - Согласно представленной им информации большинство жильцов не возражали против установки видеокамер».

В начале же марта, говорится в письме компании, в этом доме во время подготовительных работ по установке видеокамер технические специалисты столкнулись с возражениями жильцов на эту услугу. Поквартирный обход для получения письменного согласия жильцов никто не отменял, и поэтому специалисты компании провели повторный опрос. Как следствие, видеокамеры в жилом доме №16 по пр. Газеты Правда устанавливаться не будут.

«Вместе с тем, по существу обращений проведена проверка качества работы исполнителя, выполнявшего опрос, - уточнили в «Белтелекоме». - Мы внимательно изучили сложившуюся ситуацию и действительно установили факт ненадлежащего проведения опроса и оформления протокола. Гражданско-правовой договор с исполнителем расторгнут и предприняты меры для недопущения подобных фактов в будущем». Компания заверила, что специалисты компании дополнительно проверили все адреса, по которым вел работу этот же исполнитель и кроме этого, провели выборочную проверку качества работы других исполнителей.

«Белтелеком» принес извинения в связи с произошедшим и выразил искреннюю надежду, что этот случай не помешает в дальнейшем выстроить конструктивный диалог с абонентами.

ВАЖНО

«За» видеокамеры должно проголосовать большинство жильцов

Для установки видеокамер в многоквартирном доме в соответствии с законодательством необходимо согласие большинства собственников квартир. Получение этого согласия означает возможность организации услуги для тех собственников, которые изъявят желание заключить договор и пользоваться услугой.

Только получив предварительное согласие большинства жильцов на установку камер и оценив количество желающих пользоваться услугой, оператор «Белтелеком» прорабатывает решение о строительстве сети видеоконтроля в жилом доме и оценивает потенциальный коммерческий эффект. На этом этапе также запрашиваются технические условия (ТУ), так как для построения системы требуется подключение оборудования к сети электропитания. Эти предварительные действия необходимы для анализа экономической эффективности проекта.