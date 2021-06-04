Похудел, завел Тик-Ток, стал любознательнее и перенес операцию: как живет Перышко - самый толстый кот Беларуси

За восемь месяцев вес кота уменьшился примерно на четыре кило Фото: Виктор ПАЖИТОК

Помните самого упитанного кота Беларуси? «Комсомолка» познакомилась с ним осенью прошлого года: тогда он весил 20 килограммов - по человеческим меркам это равноценно двум центнерам! О том, как кот оказался у Ольги Федоровой - себя она называет его временной хозяйкой - можно прочитать здесь.

Перышко ждала диета и популярность – о нем в одном из YouTube-выпусках рассказывал популярный российский блогер Максим Кац. В феврале 2021 года мы навещали Перо - тогда выяснилось, что процесс похудания идет, но не так активно, как хотелось бы. И вот сейчас мы вновь напросились в гости - увидеть Перо, узнать, как у него дела и что там с потерей веса.

- В середине мая у нас случился незапланированный визит в ветклинику. У кота изначально не очень правильно были расположены клыки. Что точно произошло, до конца непонятно: Перо либо ел, либо играл с игрушкой и повредил зуб - он у него скосился и получилось, что верхний клык травмировал нижнюю челюсть, а нижний, наоборот, повредил верхнюю, - рассказывает обаятельная временная хозяйка самого упитанного котика Беларуси Ольга Федорова.

Котик похудел, но его размеры все равно впечатляют Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Началось воспаление, нагноение, у Пера не смыкалась челюсть, понятно, что питаться он тоже не мог. Животное мучилось, в домашних условиях мы предприняли необходимые меры, но поняли, что без ветеринара нам не справится. Мы экстренно собрались и помчались в клинику. Там нас посмотрели, но обрадовать не смогли: врачи сказали, что клыки надо удалять и сделать это можно только под общим наркозом - без него никак. Перышко остался в клинике - ему сделали необходимые анализы, УЗИ сердца. Что порадовало: с ним у него все нормально.

Дальше Перышку пришлось пережить непростую операцию: под общим наркозом ему удалили два клыка.

- Во время операции ему проверили все остальные зубы, теперь мы знаем, что у него в пасти все в полном порядке. Наложили швы, выписали полноценный курс лекарств, таблеток - в общем, лечился Перо очень активно.

По словам Ольги, кот с каждым днем становится все активнее и любознательнее Фото: Виктор ПАЖИТОК

Пока мы общаемся, котик активно умывается – делает это он почти проворно, но, самое главное, самостоятельно - раньше этого он делать не мог физически.

- Не могу не спросить, что с весом Пера? Мне кажется, что он похудел. Скинул килограмм-другой?

- В клинике нас, разумеется, взвесили. Показатель - 16 килограмм 900 граммов. Это было в середине мая, сейчас, мне кажется, он еще немного похудел, - предполагает Ольга. – С каждым днем Перышко становится более активным, это однозначно и видно невооруженным глазом, потому что когда он ко мне попал, это, объективно говоря, была «недвижимость». Сейчас он гуляет, ходит на балкон - там у него другая лежанка. Когда отключили отопление, в квартире стало достаточно холодно, и Перышко все чаще стал проситься на балкон - там он грелся под солнечными лучами.

Процесс взвешивания во время вынужденного посещения ветклиники в середине мая Фото: Виктор ПАЖИТОК

В эту минуту Перышко поднимается и достаточно проворно идет к нам – Ольга понимает, что хочет кот: берет щетку и начинает расчесывать шерстку. Кот урчит - идиллия.

- Знаю, что для того, чтобы кот худел, вы с ним делаете какие-то упражнения?

- Да, это так - каждый день мы с ним занимаемся, выполняем весь комплекс упражнений, который составил для Пера врач-реабилитолог. Если раньше ему они не очень нравились, то сейчас кот привык, абсолютно спокойно к ним относится, от упражнений и занятий увильнуть не пытается, - смеется Ольга. – Мы делаем посильные упражнения для укрепления суставов, делаем упражнения на растяжку, но все-таки Перышко иногда «включает лентяя»: поэтому упражнения и активности мы чередуем с массажем, отдыхом и релаксом - он обожает, когда его вычесывают.

Действительно, шерстка у Перышка стала лоснящаяся. Что и говорить - ухоженный котик.

- Перышко стал вылизываться сам, уже пытается дотянуться до своего пуза - пока полностью сделать это не получается, но зная его настойчивый характер, не сомневаюсь, что через пару месяцев он сможет это сделать. Для своего нынешнего, хоть и похудевшего телосложения, он сейчас, я бы сказала, выполняет акробатические этюды.

Котик - сама нежность Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Как-то изменился характер кота?

- Да. Когда вес стал уходить, у него появилось больше желания физической активности. Он стал любознательным, проявляет интерес ко всему. Очень привязался к домашним, ко мне. Я уезжала на две недели, когда вернулась - было видно, что Перышко скучал. Когда я зашла в комнату, где он живет, он прибежал ко мне, попросился на руки и долго-долго терся, просил ласки, урчал. Еще Перышко стал реагировать на игрушки - обожает играть, все новое вызывает у него самый живой интерес. В общем, потеря веса - а она происходит плавно - компенсируется ростом активности, подвижности, любознательности.

- В ноябре прошлого года Перо весил около 20 килограммов.

- Да, это очень важно, что в результате верно подобранного питания, регулярных упражнений вес уходит постепенно – это безопасно для здоровья. Иногда на страничке Перышка в инстаграм люди пишут что-то в духе «можно было бы и побыстрее худеть». Наверное, можно, да. Но тут важно не навредить – стремительная потеря веса и человека, и у животного - большая опасность для здоровья. Видя эту динамику - кот не просто худеет, но становится активным, подвижным, его мышечный каркас обретает тонус – мы думаем, что в скором времени Перышко станет искать постоянный дом.

- Да, вы всегда акцентировали внимание: вы - именно временная хозяйка…

- Да, и шутила, что Перу нужен большой дом и большое сердце хозяина. Про большой дом, это, разумеется, метафора, но в однокомнатной квартире коту точно будет тесновато, - смеется Ольга. - Отбор будущего хозяина Пера будет очень жесткий.

Вычесать шерстку - любимое дело Фото: Виктор ПАЖИТОК

- А уже были потенциально заинтересованные?

- Да, были. Особенно, когда благодаря «Комсомолке» о Перышке узнали многие, про него начали писать в СМИ, снимать сюжеты. Когда возник такой интерес, сразу возникли какие-то, скажем так, предприимчивые молодые люди, которые поняли, что на Перышке можно, что называется, хайпануть. Но этих «товарищей» никто, разумеется, не рассматривал всерьез.

У котика - своя комната с балконом. Там он обожает нежиться под лучами солнца Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Известность Перышка растет - понятно, что желающие хайпануть появляются…

- Наша цель - привести его вес в норму, чтобы его форма позволяла коту жить полноценной активной жизнью. Популярность здесь - вторичный момент. Но, разумеется, то, что неравнодушных к судьбе Перышко много - радует. Не так давно мы в шутку завели ему Тик-ток. Смонтировали один единственный забавный ролик, выложили и очень удивились: уже сейчас больше 400 тысяч просмотров. Масса комментариев. Печально только, что пользователи не всегда разбираются в сути, а смотрят только на картинку. Нам угрожали милицией, писали, что надо привлечь за жестокое обращение с животными… Словом, люди не разбираясь, почему-то считают для себя возможным выплескивать свой совершенно необоснованный негатив.

То же самое в инстаграме Перышка: какие-то женщины писали, мол, кот мучается, а хозяйка улыбается…На эти нелицеприятные отзывы я могу сказать только одно: Перышко - не первый и не последний из «спасенышей», которые попали ко мне. В каком бы состоянии не было животное, ты все равно должен ему улыбаться, чтобы он чувствовал тепло, заботу. Чувствует себя в безопасности. Я могу сесть рядом с Пером и рыдать, что он такой толстый, только это ему никак не поможет. Надо заниматься и работать - и все получится.

Сейчас кот выглядит и чувствует себя гораздо лучше, чем прошлой осенью, когда попал в дом Ольги Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Почему все-таки вы, вложив столько усилий, называете себя временной хозяйкой и даже, когда кот полностью придет в форму, готовы передать его другим - постоянным - хозяевам?

- Когда я начинала свое волонтерство, то поняла, что набрать животных себе в дом можно очень быстро - буквально по щелчку пальцев. Если только сказать: мои двери открыты, через пару дней в доме будет, образно говоря, двадцать кошек и собак с очень непростыми судьбами и в разных физических состояниях. Это не вопрос. Но тогда - стоп, и больше я никому не смогу помочь. Так как через волонтеров «Эгиды», меня в частности, проходит большое количество животных, то мы понимаем нашу функции: спасти, помочь и найти любящих ответственных хозяев. Животные самые разные, случаи - тоже. Мы все привыкли к Перу, он – к нам. Но я очень рада тому, что вижу эту динамику - он классно худеет, становится,просто «толстеньким котиком». Он старательный, у него все получится - в том числе и найти достойных хозяев.

Питание кота - сбалансированное и полноценное Фото: Виктор ПАЖИТОК

В это время Перышко снова подходит к нам, начинает ласкаться.

- Ну что, взвесимся? - спрашивает его Ольга.

Итоги взвешивания очень и очень радуют: сейчас Перо весит 16,4 кило! Прогресс, что и говорить, огромный. Еще больше радует, что кот действительно становится активным, любознательным и подвижным. Мы обязательно продолжим интересоваться его судьбой - как только будут новости, обязательно вам их расскажем.

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