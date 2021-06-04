Азаренко идет дальше, а Соболенко не смогла покорить Париж: как прошли матчи «Ролан Гаррос-2021» с участием белорусских теннисисток

На корте Виктория Азаренко встречались с представительница США Мэдисон Киз. Фото: instagram.com/vichka35

4 июня стартовали игры 1/16 финала крупного грунтового турнира по теннису «Ролан Гаррос» - 2021. В мужской категории все предыдущие игры обошлись без громких сенсаций. Лидеры противостояний шаг за шагом идут без потерь. А в женской сетке главная фаворитка за французский титул Эшли Барти не смогла продолжить матч второго раунда. Во время игры с Магдой Линетт австралийка снялась с турнира из-за травмы.

В шестой игровой день на парижских кортах сыграли белорусские теннисистки. Первой из наших выступила четвертая ракетка мира Арина Соболенко, где ее соперницей стала Анастасиея Павлюченкова из России (32-ое место в рейтинге WTA).

Казалось бы, первый сет белоруска начала очень активно и агрессивно, но множество невынужденных ошибок не позволило Арине сконцентрироваться и навязать борьбу сопернице. В итоге первая партия досталась россиянке – 4:6.

В начале второго сета шла равная борьба, при розыгрыше мяча обе спортсменки не намеревались упускать очки, уверенно брали свои подачи. Ближе к середине Соболенко стала контролировать ход встречи, взяв гейм на подаче соперницы. Упускать преимущество второго сета наша спортсменка не собиралась и довела счет до победы – 6:2.

Перед решающей партией Анастасия Павлюченкова взяла медицинский таймаут. Длительная остановка не пошла на пользу нашей спортсменки. Арина допускала много двойных ошибок на подаче, ощущала дискомфорт в розыгрышах. Россиянка всеми силами старалась лишить все преимущества соперницы. В итоге Анастасия Павлюченкова повесила “баранку” Соболенко и одержала уверенную победу со счетом 6:4, 2:6, 6:0.

Во втором матче с участием белорусской спортсменки на корте встречались Виктория Азаренко и представительница США Мэдисон Киз (24-ое место в рейтинге WTA). Белоруска долго не раскачивалась на корте, предпочла с первой минуты агрессивно действовать на каждом розыгрыше. Первый сет завершился в пользу опытной белоруски – 6:2.

Экс-первая ракетка мира прекрасно начала и второй сет. Вика великолепно играла на приеме, рискованно и агрессивно действовала во время розыгрышей. В конечном итоге матч продлился и победу одержала Виктория Азаренко - 6:2, 6:2. Следующей соперницей белоруски станет обидчица Соболенко Анастасия Павлюченкова.

Напомним, игры 1/8 финала «Ролан Гаррос» по теннису состоятся 6 июня.