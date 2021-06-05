Посмотрите, какими цветами сейчас любуются в Ботаническом саду

Цветущие рододендроны в ботаническом саду.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В конце весны сотни минчан приходят в Ботанический сад, чтобы увидеть и, конечно, заселфиться на фоне цветущих рододендронов. В это время вересковые переливаются на солнце словно сказочные цветы, а вокруг стоит сладковатый запах. "Розовые деревья" - одни из самых красивых цветущих растений. Кстати, самые большие цветки этого растения могут достигать в диаметре около 30 см.
Вересковые цветут очень красиво.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием играют среди цветов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Цветочные фотосессии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кто-то предпочитает залазить прямо в кусты - все ради красивой фотографии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Куда же без красивой фотосессии..
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кто-то снимает даже на пленку.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Детям очень нравится в цветочном саду.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ну и конечно, куда же без селфи.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кто-то решил сделать зарядку на природе.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
А какие запахи вокруг!
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Семейный отдых на природе.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В ботаническом саду расцвели рододендроны.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сладкий сон среди цветов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК