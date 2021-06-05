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Минск5 июня 2021 11:16

Посмотрите, какими цветами сейчас любуются в Ботаническом саду

Оранжевые, белые, красные, фиолетовые - они украсили сад буйством красок
Павел МАРТИНЧИК
Цветущие рододендроны в ботаническом саду.

Цветущие рододендроны в ботаническом саду.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В конце весны сотни минчан приходят в Ботанический сад, чтобы увидеть и, конечно, заселфиться на фоне цветущих рододендронов. В это время вересковые переливаются на солнце словно сказочные цветы, а вокруг стоит сладковатый запах. "Розовые деревья" - одни из самых красивых цветущих растений. Кстати, самые большие цветки этого растения могут достигать в диаметре около 30 см.

Вересковые цветут очень красиво.

Вересковые цветут очень красиво.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием играют среди цветов.

Дети с удовольствием играют среди цветов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветочные фотосессии.

Цветочные фотосессии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то предпочитает залазить прямо в кусты - все ради красивой фотографии.

Кто-то предпочитает залазить прямо в кусты - все ради красивой фотографии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Куда же без красивой фотосессии..

Куда же без красивой фотосессии..

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то снимает даже на пленку.

Кто-то снимает даже на пленку.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детям очень нравится в цветочном саду.

Детям очень нравится в цветочном саду.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну и конечно, куда же без селфи.

Ну и конечно, куда же без селфи.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то решил сделать зарядку на природе.

Кто-то решил сделать зарядку на природе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А какие запахи вокруг!

А какие запахи вокруг!

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Семейный отдых на природе.

Семейный отдых на природе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ботаническом саду расцвели рододендроны.

В ботаническом саду расцвели рододендроны.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сладкий сон среди цветов.

Сладкий сон среди цветов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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