Посмотрите, какими цветами сейчас любуются в Ботаническом саду

Цветущие рододендроны в ботаническом саду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В конце весны сотни минчан приходят в Ботанический сад, чтобы увидеть и, конечно, заселфиться на фоне цветущих рододендронов. В это время вересковые переливаются на солнце словно сказочные цветы, а вокруг стоит сладковатый запах. "Розовые деревья" - одни из самых красивых цветущих растений. Кстати, самые большие цветки этого растения могут достигать в диаметре около 30 см.

Вересковые цветут очень красиво. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием играют среди цветов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветочные фотосессии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то предпочитает залазить прямо в кусты - все ради красивой фотографии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Куда же без красивой фотосессии.. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то снимает даже на пленку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детям очень нравится в цветочном саду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну и конечно, куда же без селфи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то решил сделать зарядку на природе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А какие запахи вокруг! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Семейный отдых на природе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ботаническом саду расцвели рододендроны. Фото: Павел МАРТИНЧИК