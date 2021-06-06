Коронавирус в Беларуси, последние данные на 6 июня 2021 года: стало известно, сколько белорусов привились от COVID-19, а в мире за май число заболевших снизилось на 20%

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 857 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 398 тысяч 909 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 2900 пациентов. Выздоровели – 391 тысяча 003 человека.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 409 тысяч 907.

Стало известно, сколько белорусов привились от коронавируса.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что на 3 июня полный курс вакцинации от COVID-19 прошли уже 296,2 тысячи белорусов – 3,2% от всего населения. А вот первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около 560 тысяч белорусов – 6,1% жителей Беларуси.

- Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак и вакцина SARS-CoV-2 (клетки Vero), инактивированная (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (КНР), - отметили в центре.

В мире за май число заболевших COVID-19 снизилось на 20%.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса в мае примерно на 20% ниже, чем в апреле. При этом, стоит отметить, что в апреле общий уровень заболеваемости был максимальным за все время пандемии COVID-19.

По итогам мая, заболеваемость коронавирусной инфекцией опустилась до уровня января 2021 года.

Всего в мире за май было зафиксировано 18,4 миллиона заразившихся коронавирусной инфекцией. В апреле данный показатель составлял 22 миллиона.

При этом заметно увеличилось число летальных случаев – почти на 17,5%.

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