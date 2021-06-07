«У дочки есть шанс научиться ходить!»: 11-летней Саше из Нарочи нужна срочная операция

У Александры Якушенко ДЦП, задержка речевого развития, спастический подвывих головок бедер и плосковальгусная деформация стоп. Фото: из личного архива

О 11-летней Саше Якушенко "Комсомолка" писала не раз. У девочки ДЦП, задержка речевого развития, спастический подвывих головок бедер и плосковальгусная деформация стоп. Саша научилась стоять у опоры, понимает обращенную к ней речь.

Саша проходит реабилитацию как в Беларуси, так и за границей. Но на плановом обследовании выяснилось, что Саше нужна операция на ножки, причем без гипсования.

- Врач посоветовала обратиться за границу, так как обычная операция Саше не подойдет. И мы обратились за помощью в клинику св. Луки в Греции, где ей устранят дисплазию тазобедренного сустава, - говорит Наталья, мама Саши.

Клиника подтвердила, что Саше нужно хирургическое вмешательство. И после операции в Греции Саше нужно будет пройти реабилитацию.

На лечение в Греции собрано чуть больше половины суммы. Сбор ведет центр помощи "Вера". Сбор на дополнительные траты (перелет, проживание и др.) ведут родители Сашеньки. Из 2900 евро им пока удалось собрать 600 евро.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные реквизиты с указанием назначения платежа - Саше Якушенко:

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, «Белкарт»), внеся онлайн пожертвование и перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет:

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

- ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

- Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование:

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида: 1222 ПРОБЕЛ Якушенко ПРОБЕЛ сумма. (Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов МТС - комиссия 3%, для абонентов life:) - 4,5 %).

Контакты:

Наталья, мама Саши: (8029) 256-75-32.

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