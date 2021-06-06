Последняя белоруска на «Ролан Гаррос-2021»: Виктория Азаренко завершила свое выступление на крупном турнире по теннису

Виктория Азаренко завершила свое выступление на крупном турнире по теннису. Фото: WTA/Jimmie48

6 июня стартовали первые игры четвертого круга турнира «Большого шлема» во Франции. В предыдущих матчах третьего раунда сенсации не произошло. Лидеры с каждым матчем потверждают свой статус.

До 1/8 финала из белорусских спортсменов сумела добраться только экс-первая ракета мира Виктория Азаренко, где в прошлом матче уверенно разобралась с представительницей США Мэдисон Киз (6:2, 6:2).

Сегодня на корте белоруска встречалась с Анастасией Павлюченковой, которая в предыдущей игре обыграла Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:0).

На старте поединка обе спортсменки продемонстрировали много брака. Было большое количество невынужденных и двойных ошибок, низкий процент попадания первым мячом на подаче. Однако, в середине игры россиянка и белоруска показали множества красивых розыгрышей, после чего теннисистки часто аплодировали друг другу за нестандартные решения на корте. Игра была равная, казалось, все идет к тай-брейку. Но Виктория Азаренко не раз удивляла красивыми ударами по линии и великолепно делала укороченные удары. Это позволило Вике одержать победу над россиянкой в непростом первом сете - 7:5.

Вторую партию активно начала Анастасия Павлюченкова и повела в счете 3:0. Однако, Азаренко отступаться не собиралась и тут же выровняла игру и счет по геймам. Временами белоруска выполняла удары в противоход, что стало украшением этого матча. Под конец второго сета Виктория подсела физически, стала совершать много брака. Этим моментом уверенно воспользовалась теннисистка из России и довела счет до 6:3.

В заключительном сете было много борьбы за каждое очко. Спортсменки шли вровень. Но на финише класс у Анастасии Павлюченковой оказался выше. Соперница стала играть резче и острее. Таким образом, российская теннисистка не пустила вторую белоруску дальше и уверенно довела матч до победы - 5:7, 6:3, 6:2.