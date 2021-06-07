Коронавирус в Беларуси, последние данные на 7 июня 2021 года: количество заболевших в стране приближается к 400 тысячам и новое опасное последствие COVID-19

В Беларуси за минувшие сутки с COVID-19 зарегистрированы 943 пациента. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Беларуси за минувшие сутки с COVID-19 зарегистрированы 943 пациента. Домой выписали 1 тыс. 363 человека. Об этом свидетельствует свежая статистика Минздрава.

И если количество новых случаев за сутки периодически изменяется, то уровень смертности уже долго держится на одной отметке. Так, Минздрав вновь сообщил о десяти умерших пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период распространения коронавируса в стране умерли 2 тыс. 910 пациентов.

А количество заболевших с начала пандемии приближается к 400 тысячам: официально было зарегистрировано 399 тыс. 852 человека пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в мире

Тем временем в мире количество зараженных коронавирусом за время пандемии уже достигло 173 млн 933 тыс. 373. Таковы данные постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers.

Из них летальные исходы зафиксированы у 3 млн 740 тыс. 992 пациентов. За все время распространения инфекции в мире выздоровели 156 млн 901 тыс. 116 человек.

Больше всего зараженных в США. Там за время пандемии выявили 33 млн 363 тыс. 322 случая заболевания. На втором месте Индия – 28 млн 809 тыс. 339 зараженных, далее идет Бразилия (количество случаев болезни приближается к 17 млн).

Опасное последствие COVID-19

Коронавирус может вызвать развитие синдрома Гийена-Барре. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета.

По их данным, у многих пациентов с коронавирусом наблюдался иммунный ответ против органов и тканей собственного организма.

Результаты исследования показали, что в таких случаях первые симптомы заболевания – это онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно такие признаки были зафиксированы у добровольцев, переболевших коронавирусом в легкой и тяжелой формах, у которых развился синдром Гийена-Барре.

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