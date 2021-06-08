«Не могу попасть на работу, а коллега – вернуться домой»: Наталья из Полоцка работает дальнобойщиком в Литве и не может туда добраться

Из-за закрытого авиасообщения многие водители-международники рискуют остаться без работы Фото: Сергей ГАПОН

Наталья из Полоцка работает водителем-дальнобойщиком в европейской фирме. Чтобы попасть на работу, ей нужно приехать в Литву. Очередной ее рейс должен был начаться 4 июня, но из-за закрытых рейсов и проблем с наземным пересечением границы Наталья осталась дома. Напомним, ограничения по наземному пересечению границы были приняты в декабре 2020, чтобы не допустить распространения коронавируса - тем, кто едет на работу, выезжать за рубеж через наземные пункты пропуска можно не чаще одного раза в полгода. А после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Европейский союз запретил полеты авиакомпаний Беларуси в воздушном пространстве ЕС и посадку в европейских аэропортах.

- Я выезжала в ЕС в марте этого года. Через 6 недель вернулась домой в Беларусь, и 4 июня должна была вновь ехать на работу. Но так как авиасообщение отменили, а наземным транспортом могу выехать только в сентябре, соответственно, я не могу попасть на работу.

Наталья рассматривала разные варианты. Например, вылет из Москвы в ЕС.

- Но есть неподтвержденная информация о том, что россияне могут не посадить на рейс иностранного гражданина. Второй вариант - поездом ехать до Питера, оттуда до Калининграда, а из Калининграда точно выпускают граждан Беларуси в ЕС. Но здесь другая проблема: билеты раскуплены на месяц вперёд, и достаточно трудно подгадать по времени все пересадки. Третий вариант: лететь из Минска до Калининграда на самолёте, и оттуда в ЕС. Но здесь пугает стоимость билета - только билеты на самолет обходятся в 400 евро. Вот и получается, что я не могу попасть на работу, а мой коллега не может вернуться домой, потому что его некому подменить.

Водитель считает, что ей еще повезло: работодатель входит в положение и готов ждать.

- На работе даже готовы оплачивать любую стоимость билетов, лишь бы водители могли попасть на работу. Но долго так тоже не сможет продолжаться - работодателям невыгодно будет столько нас ждать и платить нам огромные деньги за билеты. Тем более, что рынок работников из Украины, которые готовы нас заменить, достаточно велик.

Шансы уехать в ближайшее время есть, но только через Россию.

- Добавилось автобусное сообщение с Россией, надеюсь, что через неделю-две станет проще купить билет. Сейчас мы собираем подписи под петицией об открытии сухопутных границ в связи с отменой авиасообщения (8 июня под петицией было 2300 подписей). Надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону, так как огромное количество людей останется без работы.

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