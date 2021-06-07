О СМИ, экстремизме и национальной безопасности: какие законы вступят в силу в июне и что в них нового

При задержании сотрудники правоохранительных органов смогут проводить личный досмотр задержанных, их вещей и транспорта
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В мае в Беларуси были подписаны несколько важных законов, которые меняют в том числе законодательство о СМИ, массовых мероприятиях, экстремизме, госзащите. Основные положения этих документов вступают в силу в июне. Мы собрали главные новшества, которые появятся в законодательстве.
Закон о недопущении реабилитации нацизма: расширен список нацистской символики
Главные новшества:
- Под запретом - героизация нацистских преступников и их пособников.
- Содержание термина «нацистская символика и атрибутика» расширено: теперь он будет распространяться и на символику и атрибутику организаций, сотрудничавших с нацистскими.
- Нарушителям этого закона могут вынести официальное предупреждение или предписание, приостановить работу организации или предпринимателя, запретить работать в Беларуси.
Когда вступит в силу: 14 июня
Закон о противодействии экстремизму: им могут посчитать оскорбление представителя власти
Главные новшества:
- Оскорбление представителя власти и дискредитация Беларуси могут быть расценены как экстремизм. Под это же определение после вступления закона в силу подпадает и организация массовых беспорядков.
- Осужденным за преступления, связанные с экстремизмом, запретят заниматься педагогической, издательской деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов. Финансовые операции таких людей будут находиться под особым контролем.
Когда вступит в силу: 16 июня
Закон о национальной безопасности: силовики смогут запрещать видеосъемку и досматривать машины задержанных
Главные новшества:
- Сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, который они причинили в результате применения силы, спецсредств, боевой или специальной техники, оружия. Но силовики должны предупредить человека, против которого собираются применять оружие.
- При задержании сотрудники правоохранительных органов смогут проводить личный досмотр задержанных, их вещей и транспорта.
- Сотрудников органов внутренних дел могут запрещать вести не только фото- и видеосъемку, но и аудиозапись «окружающей обстановки, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей».
Когда вступит в силу: 19 июня.
Закон о госзащите: военным разрешат изменять внешность
Главные новшества:
- Обратиться за госзащитой могут военнослужащие, гражданский персонал органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси, сотрудники Службы безопасности президента и близкие всех вышеперечисленных.
- Появится возможность изменения внешности не только человека, который находится под госзащитой, но и его близких.
Когда вступит в силу: 19 июня.
Закон о массовых мероприятиях: прямые эфиры с акций – под запретом, все мероприятия только по разрешению
Главные новшества:
- Освещать несанкционированные массовые мероприятия в прямых эфирах «в целях их популяризации или пропаганды» нельзя.
- Журналистам запрещено во время работы быть организаторами или участниками массовых мероприятий.
- Местные органы и сотрудники МВД могут приостанавливать работу общепита, магазинов, транспорта, ярмарок в тех местах, где проводятся массовые мероприятия.
- Все массовые мероприятия должны проводиться только после разрешения местных органов. Анонсировать мероприятия до получения разрешения нельзя.
Когда вступит в силу: 25 июня.
Закон о СМИ: ограничить доступ к сайтам сможет прокуратура
Главные новшества:
- По запретом – публикация в СМИ опросов общественного мнения, проведенных без аккредитации, если эти опросы касаются общественно-политической ситуации.
- Нельзя размещать гиперссылки на материалы и сообщения, в которых есть информация, которую нельзя распространять. К примеру, речь может идти о ссылках на сайты и телеграм-каналы, которые в Беларуси признаны экстремистскими.
- Право ограничивать доступ к сайтам будет у генпрокурора, прокуроров областей и Минска. Если доступ к определенному сайт был ограничен, доступ к его копии тоже могут закрыть.
- Прекращать выпуск СМИ сможет не только суд, но и Министерство информации.
Когда вступит в силу: 25 июня.
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