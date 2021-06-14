Гражданский кодекс Беларуси планируют изменить: вот какие нормы там появятся

Фотографии людей нельзя будет распространять без их согласия. Исключение - если фото сделано в общественном месте Фото: Олег ЗОЛОТО

В Беларуси планируют внести масштабные изменения в Гражданский кодекс. Корректировки обсуждали 11 июня на совещании у президента.

- Мы всегда говорили, это правовая основа всех хозяйственных отношений, основа нашей экономики. Действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия, а это было в прямом и переносном смыслах еще в прошлом веке, - цитирует БелТА Александра Лукашенко. Он пояснил, что работа над проектом проводилась не один год.

- Подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской сфер, - заявил Лукашенко.

В новой статье Гражданского кодекса будет предусмотрена дополнительная охрана изображений граждан. Публиковать в интернете фотографии человека без его согласия будет запрещено.

- Статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина, за исключением тех случаев, если это не общая фотография в общественном месте, - прокомментировал министр юстиции Олег Слижевский в эфире телеканала СТВ.

Изменения коснутся и вопроса сделок с подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Для таких сделок достаточно будет согласия одного законного представителя ребенка. В кодексе будет прописан и верхний предел для мелкой бытовой сделки, участниками которой могут быть и несовершеннолетние: это три базовые величины, или 87 рублей.

Кроме того предполагается, что в Гражданском кодексе больше не будет верхнего предела срока действия доверенности (сейчас это три года). Стороны смогут сами определять нужный срок действия доверенности. Если он не будет указан, по умолчанию будет подразумеваться годовой срок действия документа.

Появится и безотзывная доверенность. Это значит, что документ нельзя будет отозвать до того, как истечет срок его действия.

Проект Гражданского кодекса теперь будет рассмотрен в Палате представителей, а потом в Совете Республики. После принятия и одобрения парламентом документ будет подписан президентом.

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