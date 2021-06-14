О сотрудничестве со следствием, информации про избиения в СИЗО и интервью на ОНТ: что рассказал Роман Протасевич на брифинге МИДа

Роман Протасевич обратился к родителям и попросил их не переживать. Фото: скриншот трансляции

В понедельник, 14 июня в Минске представители Министерства иностранных дел организовали брифинг, главной темой которого стала ситуация с посадкой самолета Ryanair в Беларуси. Спикерами конференции были представители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Следственного комитета, Министерства обороны, Госпогранкомитета. Перед началом брифинга официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз поставил на стол еще одну табличку – с фамилией Романа Протасевича. Напомним, блогер был задержан 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, с тех пор Протасевич содержится в СИЗО. Адвокат блогера не знала о его участии в брифинге.

- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз. Подробнее о том, как именно стало возможным участие обвиняемого в брифинге, не сообщалось. Сам Протасевич рассказал, что узнал о своем участии на конференции за 2 часа до ее начала.

«С разрешения следствия готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу»

Один из первых вопросов, которые журналисты задали Протасевичу, касался состояния его здоровья.

- Утром в телеграм-каналах появилась информация о том, что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко. И во время вашего интервью на ОНТ у вас на руках были следы от кровоподтеков. Что это были за следы? - спросила журналист «БелПАН» Татьяна Коровенкова.

- Хорошо, что вы начали разговор с шутки – ответил Протасевич. – Касательно этой шутки я даже комментировать ничего не буду – это просто смешно. Касательно следов на руках. Я думаю, что каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Как я понимаю, задержание для них было неожиданным, и у них при себе не было наручников. Это единственное, что вообще может быть. Второй момент о здоровье: даже я, находясь в СИЗО, слышал много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. Я прекрасно себя чувствую, я в отлично настроении, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я с разрешения следствия готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу.

Роман Протасевич обратился к журналистам и попросил не распространять слухи.

- Потому что настоящими заложниками этой ситуации стали Софья и мои родители в Польше. Подумайте, как реагировали бы ваши матери? Моих родителей сейчас используют, они не знают, что делать. Более того, я хочу напрямую к ним обратиться: не переживайте.

«Никакого торга со следствием у меня не было»

Роман Протасевич пообещал, что подробнее расскажет, какие показания он дает следствию, если ему дадут еще одну возможность поговорить с журналистами:

- Сейчас тема пресс-конференции немного другая.

Отвечая на вопрос журналиста ОНТ о том, правдивым ли было его интервью, которое вышло на этом государственном телеканале, Протасевич ответил так:

- Абсолютно. Снимали более четырех часов. Мы успели обсудить с господином Марковым очень многие вопросы. Все, что я говорил, говорил искренне и подтверждаю каждое сказанное собой слово во время этого интервью.

- Вам обещали свободу взамен на сотрудничество? – задал вопрос корреспондент РБК.

- Никакого торга со следствием у меня не было, любое участие в мероприятиях добровольное. Как и интервью Маркову, — ответил Протасевич. - Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше.

«Никаких запросов из-за границы про проведение следственных действий с Романом Протасевичем не поступало»

Прокомментировал задержанный блогер и информацию о том, что ЛНР просят Минск передать им Протасевича для проведения следственных действий.

- Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета, - коротко ответил Протасевич.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета заявил, что запросов из-за границы на проведение процессуальных действий не поступало.

- Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачи – основанием для всего этого являются международные запросы, ходатайства и поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларусь. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало.

Протасевича обвиняют по трем статьям, Софью Сапегу - в разжигании вражды

Председатель Следственного комитета рассказал, что Протасевича обвиняют по трем статьям УК: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), организация массовых беспорядков (ст. 293 УК), совершение умышленных действий, направленных на разжигание социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц (ст. 130 УК).

До этого официально озвучить, в чем обвиняют задержанного блогера не могла даже его адвокат – она находится под подпиской о неразглашении.

Прокомментировал Дмитрий Гора и задержание Софьи Сапеги.

- Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления предусмотренному 342 статьей (участие в массовых беспорядках), но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статься 130 УК (разжигание социальной вражды и розни).

БУДЬ В КУРСЕ

Дело Протасевича

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился в аэропорту Минск-2. Посадка была экстренной: по имевшейся у белорусских диспетчеров информации, воздушное судно могло быть заминировано. Для сопровождения самолета в небо был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. В итоге, Boeing Ryanair сел в Минске, судно было осмотрено – информация о минировании не подтвердилась. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

Среди пассажиров был Роман Протасевич - экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича в список причастных к терроризму. Их подозревают по трем статьям УК: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Также их подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

Протасевича и летевшую вместе с ним его девушку - гражданку России Софью Сапегу - задержали. К Софье адвокат смог попасть только на третий день после задержания, к Роману – на четвертый. Защитники не могли встретиться со своими клиентами якобы из-за отсутствия свободных кабинетов в учреждении.

Западные страны резко осудили действия Беларуси, связанные с посадкой гражданского самолета, и требовали немедленно освободить задержанных Протасевича и Сапегу.