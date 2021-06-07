Тысячи посетителей пришли на большой городской пикник Vulitsa Ezha-2021 в Ботанический сад

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Большие очереди в кассу выстроились уже спустя час после открытия фестиваля. Огромное количество разнообразной снеди можно было отведать как на оборудованном фудкорте, так и прям на газоне ботанического сада. Игровые зоны, кинотеатр под открытым небом, дегустации, мастер-классы по кулинарному искусству и даже конкурс по поеданию чебуреков на скорость. Музыкальную составляющую фестиваля представили минские музыканты Parade of Planets и Intelligency.
Людей было очень много, видимо минчане соскучились по мероприятиям на открытом воздухе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ElectroFood - блины & винил.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пикник прям на газоне.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фудкорт. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Чилить можно было не только на газонах.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дабы отведать гастрономических изысков нужно было отстоять приличную очередь.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мерч от Vulitsa Ezha.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Семейный праздник. Vulitsa Ezha - 2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К вечеру людей было море. Vulitsa Ezha - 2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мясо, рыба и овощи приготовленные на гриле - смакота.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сыграть можно было и в разнообразные игры - настольный теннис, баскетбол и даже гольф.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кинотеатр под открытым небом. Vulitsa Ezha - 2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Parade of Planets. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кальянная зона.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Публика перед площадкой на выступлении группы Intelligency.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Intelligency. Vulitsa Ezha - 2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Классические сладости под винил.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые клумбы были огорожены в целях сохранности.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ