Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Премия Рунета-2020
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Минск7 июня 2021 10:47

Тысячи посетителей пришли на большой городской пикник Vulitsa Ezha-2021 в Ботанический сад

В Минске прошел фестиваль Vulitsa Ezha, посвященный уличной еде. Конечно, не обошлось без концертов и хорошего настроения
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большие очереди в кассу выстроились уже спустя час после открытия фестиваля. Огромное количество разнообразной снеди можно было отведать как на оборудованном фудкорте, так и прям на газоне ботанического сада. Игровые зоны, кинотеатр под открытым небом, дегустации, мастер-классы по кулинарному искусству и даже конкурс по поеданию чебуреков на скорость. Музыкальную составляющую фестиваля представили минские музыканты Parade of Planets и Intelligency.

Людей было очень много, видимо минчане соскучились по мероприятиям на открытом воздухе.

Людей было очень много, видимо минчане соскучились по мероприятиям на открытом воздухе.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ElectroFood - блины & винил.

ElectroFood - блины & винил.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пикник прям на газоне.

Пикник прям на газоне.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фудкорт. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021.

Фудкорт. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чилить можно было не только на газонах.

Чилить можно было не только на газонах.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дабы отведать гастрономических изысков нужно было отстоять приличную очередь.

Дабы отведать гастрономических изысков нужно было отстоять приличную очередь.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мерч от Vulitsa Ezha.

Мерч от Vulitsa Ezha.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Семейный праздник. Vulitsa Ezha - 2021.

Семейный праздник. Vulitsa Ezha - 2021.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К вечеру людей было море. Vulitsa Ezha - 2021.

К вечеру людей было море. Vulitsa Ezha - 2021.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мясо, рыба и овощи приготовленные на гриле - смакота.

Мясо, рыба и овощи приготовленные на гриле - смакота.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сыграть можно было и в разнообразные игры - настольный теннис, баскетбол и даже гольф.

Сыграть можно было и в разнообразные игры - настольный теннис, баскетбол и даже гольф.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кинотеатр под открытым небом. Vulitsa Ezha - 2021.

Кинотеатр под открытым небом. Vulitsa Ezha - 2021.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Parade of Planets. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021.

Parade of Planets. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кальянная зона.

Кальянная зона.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика перед площадкой на выступлении группы Intelligency.

Публика перед площадкой на выступлении группы Intelligency.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Intelligency. Vulitsa Ezha - 2021.

Intelligency. Vulitsa Ezha - 2021.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Классические сладости под винил.

Классические сладости под винил.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые клумбы были огорожены в целях сохранности.

Некоторые клумбы были огорожены в целях сохранности.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересное