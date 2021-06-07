Тысячи посетителей пришли на большой городской пикник Vulitsa Ezha-2021 в Ботанический сад

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большие очереди в кассу выстроились уже спустя час после открытия фестиваля. Огромное количество разнообразной снеди можно было отведать как на оборудованном фудкорте, так и прям на газоне ботанического сада. Игровые зоны, кинотеатр под открытым небом, дегустации, мастер-классы по кулинарному искусству и даже конкурс по поеданию чебуреков на скорость. Музыкальную составляющую фестиваля представили минские музыканты Parade of Planets и Intelligency.

Людей было очень много, видимо минчане соскучились по мероприятиям на открытом воздухе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ElectroFood - блины & винил. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пикник прям на газоне. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фудкорт. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чилить можно было не только на газонах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дабы отведать гастрономических изысков нужно было отстоять приличную очередь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мерч от Vulitsa Ezha. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Семейный праздник. Vulitsa Ezha - 2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К вечеру людей было море. Vulitsa Ezha - 2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мясо, рыба и овощи приготовленные на гриле - смакота. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сыграть можно было и в разнообразные игры - настольный теннис, баскетбол и даже гольф. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кинотеатр под открытым небом. Vulitsa Ezha - 2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Parade of Planets. Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кальянная зона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика перед площадкой на выступлении группы Intelligency. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Intelligency. Vulitsa Ezha - 2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Классические сладости под винил. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль уличной еду Vulitsa Ezha - 2021. 5 июня 2021 года. Минск, Ботанический сад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ