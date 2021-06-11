Майонезы, кетчупы и соусы «Номер один» - конечно, КАМАКО!

Компания КАМАКО в очередной раз одержала победу в престижной премии и подтвердила статус «Номер один». В 2021 году награды получены сразу в четырех товарных категориях:

1. «Майонез».

2. «Постный майонез».

3. «Соевый соус».

4. «Кетчуп».

Ежегодная премия «Номер один» - одно из самых масштабных и открытых исследований мнения потребителей. Для получения продуктом статуса победителя его должны признать лучшим экспертное жюри (около 40 крупных белорусских предпринимателей и известных медиаперсон), оргкомитет, но главное - покупатели. Тысячи людей голосуют в формате онлайн за любимые торговые марки. Победителей премии «Номер один» выбирают в несколько этапов. Голоса распределяются в соотношении 40% - оценка потребителей, 40% - профессиональное жюри и 20 % - члены Оргкомитета.

- Победа КАМАКО в премии «Номер один» - это закономерный результат слаженной работы всего трудового коллектива. Наше предприятие - эксперт рынка с широким ассортиментом продуктов в майонезной, соусной и томатной категориях. КАМАКО - крупнейший белорусский производитель майонезов и майонезных соусов, что подтверждается данными Национального статистического комитета Республики Беларусь. У компании сильная производственно-технологическая база и высококвалифицированный персонал. Около 10% сотрудников работают в компании более 20 лет. Все это позволяет накапливать экспертизу и укреплять наши конкурентные преимущества. Премия «Номер один» выбирает лучших в своем деле с 2017 года, поэтому компания неизменно побеждала в каждый год своего участия - итого уже четыре раза, - прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу Наталья Черник.

В 2021 году компания КАМАКО отмечает свое 25-летие. Юбилейный год проходит по-настоящему триумфально: очередной раз подтверждены победы в престижных премиях, отечественных и зарубежных конкурсах, ежемесячно анонсируется выведение на рынок ярких продуктов-новинок в текущих и новых товарных категориях, совершенствуются продукты регулярного ассортимента.

На протяжении всего периода деятельности КАМАКО системно следует своим фундаментальным принципам производства продукции высокого качества, для чего разрабатывает собственные рецептуры, ориентируясь на эталонные образцы мировых лидеров индустрии, использует высококачественное сырье, сотрудничая с ведущими поставщиками ингредиентов, внедряет самые современные технологические процессы, приобретая передовое высокопроизводительное оборудование.

Помимо белорусского рынка продукция КАМАКО пользуется устойчивым спросом в 14 странах - от США до Китая.