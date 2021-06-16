Обновление линейки экокетчупов КАМАКО премиального качества

В конце мая на полках магазинов появилась обновленная линейка натуральных кетчупов КАМАКО премиального качества.

Продукты имеют состав, соответствующий высшей категории, и не содержат консервантов, ароматизаторов, красителей, крахмала и ГМО.

Кетчупы КАМАКО производятся по технологии горячего розлива и фасуются в металлизированную упаковку, что позволяет обеспечить высокое качество, отличные органолептические свойства и продолжительные сроки годности.

В линейке представлены три наиболее популярных вкуса: «Классический», «Шашлычный» и «Лечо». Кетчуп «Классический» имеет насыщенный вкус томатов и прекрасно сочетается с мясными и овощными блюдами, снеками и закусками. Яркий вкус кетчупу «Шашлычный» придают разнообразные специи и пряности, сушеные паприка и чеснок. Приверженцы вкуса «Лечо» ценят не только его выдающиеся органолептические свойства, но и соответствующую названию консистенцию - кусочки сладкого перца, томатов, лука и моркови отлично дополняют томатный вкус.

Линейка впервые была представлена на рынке в 2014 году, и на сегодня продукты являются обладателями множества престижных наград, завоеванных на различных конкурсах, что подтверждает признание со стороны потребителей и профессионального сообщества как на национальном, так и на международном уровнях. Так, кетчуп КАМАКО «Классический» в 2018 и 2021 годах был удостоен золотых звезд престижного Международного конкурса Superior Taste Award (Бельгия), где его высоко оценило профессиональное жюри, состоящее из 100 известных шеф-поваров, включая обладателей звезд Мишлен.

- Мы провели обновление линейки кетчупов КАМАКО как раз к началу долгожданного барбекю-сезона. Новый современный дизайн подчеркивает премиальность кетчупов высшего качества, которые занимают достойное место в портфеле продуктов под корпоративным брендом КАМАКО и завоевали заслуженный авторитет у признанных международных экспертов. Активные и яркие фоновые цвета в дизайне эффективно решают задачу цветовой дифференциации и выступают инструментом привлечения внимания покупателей в точках продаж, что особенно актуально в условиях высокой конкуренции и широкого ассортимента продуктов, представленных сегодня на полках в томатной категории. В июне продукт поступит в розничные торговые точки и на экспортные рынки, - прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу Наталья Черник.