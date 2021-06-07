Parimatch Foundation совместно с Parimatch Belarus продолжают исполнять спортивные мечты детей

Благодаря этой социальной инициативе дети-сироты Городейской и Радошковичской школ-интернатов получили много внимания, общения и игр на свежем воздухе, а также долгожданные спортивные подарки, о которых давно мечтали.

Команда Parimatch Foundation получила письма от 26 детей, где каждый рассказал о своих хобби, спортивных увлечениях и заветных мечтах, исполнение которые поможет дальше идти к спортивным достижениям и будет способствовать здоровому, полезному досугу. Пожелания были собраны в самые короткие сроки, дело было за малым - организовать спортивную программу к Международному дню защиты детей и передать долгожданные подарки.

С радостью к данной инициативе подключились сотрудники Parimatch Belarus, которые активно вовлекаются в социальные проекты, а также волонтерскую деятельность. Они выбрали себе “подопечных” и закупили все необходимое.

В итоге дети получили самокаты, ролики, кроссовки, мячи, спортивные костюмы и другие спортивные подарки, а также настоящий праздник со спортивными активностями. Но и это не все - масса позитивных эмоций, возможность пообщаться с организаторами и продолжить занятия спортом — вот то, что поистине ценно.

Организация Parimatch Foundation ориентирована на продвижение и популяризацию спорта, повышение физической активности детей, а также воспитание лидерских качеств и уверенности в себе.

Ее миссия — способствовать повышению благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, предоставляя равные возможности для каждого.

Глобальная цель Parimatch Foundation — объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации для решения конкретных социальных проблем.