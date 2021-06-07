Хотите поздравить любимого врача с Днем медицинского работника? Пишите нам!

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Во всем мире люди объединяются, чтобы выразить свою благодарность и поддержку врачам, медсестрам и всем тем, кто имеет отношение к медицине. В это непростое время они как никогда нуждаются в добром слове, и вы можете поддержать их вместе с «Комсомолкой»!

Традиционно перед Днем медика, который будет праздноваться в 2021-м 20 июня, мы предлагаем вам рассказать свою историю о том, как медицинский работник помог вам или вашим близким. И это не обязательно история про коронавирус! Ведь у памятных событий нет срока давности.

Мы опубликуем ваши истории на сайте kp.by, а самые интересные - в газете накануне праздника.

Присылайте ваши истории до 13 июня на e-mail raisa.yudina@phkp.by

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