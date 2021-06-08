«Комсомолка» подготовила удобный календарь игр Чемпионата Европы по футболу: не пропустите газетный номер для настоящего болельщика!

11 июня стартует чемпионат Европы-2020. Фото: uefa.com

Футбольные болельщики, не пропустите! Эта информация перед началом Евро-2020 (напомним, что чемпионат датируется прошлым годом, хотя и был сдвинут на 2021-й из-за пандемии) должна быть у каждого из вас!

Полное расписание матчей чемпионата Европы, таблицы каждой группы и сетку плей-офф вы можете найти в номере газеты «Комсомольская правда», который появится в продаже 9 июня.

В таблицы-шахматки вы сможете внести счет каждого матча, подвести итоги предварительного раунда, а затем отслеживать движение сборных на различных стадиях игр на вылет.

И что приятно, когда Евро уже уйдет в историю, красочный газетный разворот останется вам на память.